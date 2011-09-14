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Ekonomi

SPK ile Pakistan menkul kıymetler arasında işbirliği İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 16:11

-SPK ile Pakistan menkul kıymetler arasında işbirliği İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Pakistan Menkul Kıymetler Komisyonu (SECP) arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İstanbul Temsilciliği'nde SPK Başkanı Vedat Akgiray ve SECP Başkanı Muhammed Ali tarafından imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki bilgi alışverişi ve işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.  SPK Başkanı Vedat Akgiray, imza töreninde yaptığı konuşmada, kurum olarak dış ilişkilere yoğun önem verdiklerini ve ülkeler arası işbirliklerini artırdıklarını belirterek, ''Pakistan ile imzaladığımız bu anlaşma, bu yönde yapılmış 29. anlaşma... Pakistan ile bunu yapıyor olmaktan memnunun. Bu işbirliklerimiz artarak sürecek'' dedi.  Akgiray, ''Bu anlaşma, iki ülke arasında piyasaları geliştirmeden eğitim ve istihbarat paylaşımına kadar mali konularda bir çok platformu mümkün hale getirecek. Bu tür anlaşmalar yatırımcılara, Pakistanlı yatırımcıya, Türkiye'ye ve Türk yatırımcıya eğer Pakistan'a finansal piyasalarda iş yapmak istiyorlarsa bir anlamda güvence veren, kanalı şeffaf yapan bir imkan sunuyor. Bunu çok önemsiyoruz. Bunu Pakistan ile yapıyor olmaktan da mutluluk duyuyoruz'' diye konuştu.  Pakistan'ın uluslararası ilk ikili anlaşmasını Türkiye ile imzaladığını vurgulayan Akgiray, ilk fırsatta tüm sermaye piyasası ekibini toplayıp Pakistan'a giderek ülkeyi tanıtmak, onlarla tanışmak için söz verdiklerini söyledi. SECP Başkanı Muhammed Ali de kendileri için önemli olan Türkiye'nin, ikili işbirliği anlaşması imzaladıkları ilk ülke olduğunu ifade etti. Anlaşma ile iki ülke arasında koordinasyon ve iyi ilişkilerin yanı sıra borsaların ve finansal aracıların koordinasyonunun sağlanacağını da ifade eden Ali, bu ziyaretin özellikle borsalarda iki ülkenin şirketlerinin hisselerinin işlem görmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasına yönelik ilk adım olduğunu vurguladı. Muhammed Ali, iş ve finansal sektör açısından söz konusu anlaşmanın hem Türk hem de Pakistanlı şirketler için önemli bir fırsat yaratacağını söyledi.

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