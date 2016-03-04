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Ekonomi

Sermaye Piyasa Kurulu, Bank Asya işlemlerinde sorumluluğu olan 5 kişiye işlem yasağı koydu

5 kişiye borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi

04 Mart 2016 11:44

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Asya Katılım Bankası pay piyasasında 25 Mart 2014'teki işlemlerde sorumluluğu olan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve bunlara borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Lider Faktoring 200 milyon TL tutarındaki, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret 200 milyon TL tutarındaki, Koç Finansman da 195 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı için Kurul'a başvurdu.

Kurul, Gedik Yatırım Menkul Değerler'in 11 milyon 232 bin TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

1 kişiye 24 bin 672 TL idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Oyak Yatırım Menkul Değerlere de 300 bin TL para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, Asya Katılım Bankası pay piyasasında 25 Mart 2014 tarihinde saat 17.50'de kamuya duyurulan özel durum açıklaması öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 5 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişilere V-101.1 sayılı "Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği"nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.  

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