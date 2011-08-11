-SPK, AÇIĞA SATIŞLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), mevzuat hükümlerine uyulmaksızın gerçekleştirilen açığa satış işlemleri ile ilgili inceleme başlattı. SPK'dan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası'nda ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VOB) yaşanan dalgalanmalara ilişkin olarak, sermaye piyasası suçlarına ilişkin yürütülen gözetim ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra kurul tarafından mevzuat hükümlerine uyulmaksızın gerçekleştirilen açığa satış işlemleri ile ilgili incelemeler başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, ''Bu çerçevede gün içerisinde sahip olunmayan kıymetlerin satışı ile yeterli özkaynak oranına sahip olunmadan, açığa satış tuşu kullanılmadan ve mevzuattaki diğer hükümlere uyulmadan yapılan işlemlerin tespit edilmesi durumunda, bu işlemlerin taraflarının ağır bir şekilde cezalandırılması söz konusu olacaktır'' denildi. Açıklamada, ayrıca Seri: V, No: 65 Sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikle, açığa satış işlemleri için başlangıçta bulundurulması gereken asgari özkaynak oranının yüzde 50'den yüzde 70'e çıkarıldığı, açığa satış işlemlerinin devamı süresince bulundurulması gereken asgari özkaynak oranının ise bu aşamada yüzde 35 olarak muhafaza edildiği kaydedildi.