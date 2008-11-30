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Yaşam

Spiral Kule'nin temeli atıldı

Fizik kurallarını zorlayacak olan dünyanın en yüksek binasının temeli atıldı.

30 Kasım 2008 02:00

Dünyanın en yüksek binasının temeli atıldı.Yarım kilometreyi aşan müthiş binanın son katından bakıldığında en geniş ufuk görülecek.

Küresel ekonomik krize inat Çinliler durgunluğu böyle aşmaya çalışıyor. Dünyanın en yüksek binasının temelini bugün atan Çinliler, üç ay kadar önce de dünyanın ikinci yüksek binasına sahip olmuşlardı.

Çin'in finans ve sanayi merkezi Şanghai kentinin finans bölgesi Lujiazui'de temeli atılan Şanghai Spiral Kulesi, 632 metre yüksekliğinde olacak, 2.2 milyar dolara malolacak ve 2014 yılında yine 29 Kasım'da tamamlanacak.

Bir mimari harikası sayılan Shanghai Spiral Kulesi'ni planlayanlar "fizik kurallarını zorladıklarını" itiraf ediyorlar.

Binanın en son katından bakıldığında, yeryüzünden görülebilecek en geniş ufkun görüleceğini söyleyen mimarlar "İnsan kendisini biraz da uzayda hissedecek" diyorlar.

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