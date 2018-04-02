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Ekonomi

Spinn / Derici: Çin'in ABD'ye misillemesi “uyarı atışı”

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan (DHA) - Spinn Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici, Çin’in ABD’ye uygulayacağı 3 milyar dolar tutarındaki gümrük vergisinin “uyarı atışı” olduğunu ve iki devin topyekun bir ticaret savaşına gireceğini öngörmedikl

02 Nisan 2018 16:57

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Nisan (DHA) - Spinn Eğitim ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici, Çin’in ABD’ye uygulayacağı 3 milyar dolar tutarındaki gümrük vergisinin “uyarı atışı” olduğunu ve iki devin topyekun bir ticaret savaşına gireceğini öngörmediklerini söyledi.

ABD-Çin arasındaki küresel ticaret savaşına dair endişeleri körükleyen “gümrük vergisi atışmalarını” DHA’ya değerlendiren Özlem Derici, ABD’nin 60 milyar dolarlık gümrük vergilerine karşın Çin’in 128 ürüne toplam 3 milyar dolarlık gümrük vergisi açıklamasının bir “uyarı atışı” niteliğinde olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeleri yaptı:  

“Topyekün bir ticaret savaşına gidilmesi hem global ticaret hacmini hem de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin ticari faaliyetlerini olumsuz etkiler.

“İki devin korumacılık önlemlerini artırmaları topyekun bir savaş anlamına gelmiyor. Sürdürülebilir olup olmadığını zaman gösterecek.

“Bu ülkeler sadece ticaret yapmıyor, uluslararası ilişkiler anlamında da bağlılar. Finansal ürün ticareti özellikle ilişkilerde çok önemli. ABD tahvillerinin büyük bir kısmı Çin’de. Dolayısıyla çok kolay değil bütün ilişkileri birden yok etmek.

“Çin’in aldığı önlem, biraz daha küçük 3 milyar dolarlı. Uyarı atışı gibi

“ABD’ninkisi 60 milyar dolarlık bir önlem. Çin’in gösterdiği tepki bunu tam bir savaşa döndürecek kadar değil de, ‘Bak ona göre’ şeklinde bir uyarı niteliğinde.

“ABD tarafında da Başkan Donald Trump’ın kararından sonra değişik kesimlerde buradan geri adım atılabileceğine veya yumuşatılabileceğine dair haberler de çıktı. Bu sebeple ticaretin durup ilişkilerin kopacağı bir noktaya geleceğine inanmıyorum.

“Aslına baktığınızda böyle bir endişe piyasalar için olumlu değil ve negatif – derinleşmesi de negatif olur.

“Ben bir orta yol bulunacağını, ülkelerin ilişkilerden vazgeçmeyeceğini öngörüyorum.

“Dolar ve euroda çok büyük ve doğrudan etkileri olmaz.

“Finansal piyasalara etkisi de ticaret hacminden ziyade güven kanalıyla oluyor. İlişkileri zedeleyecek açıklamalar piyasalara yansıyor.

“Ticaret savaşı derinleşir ve sertleşirse, belagatlar sertleşirse, piyasalara etkisi de sertleşir.

“ABD ekonomisine ve küresel ekonomiye güven kaybı genelde dolarda değer kaybına neden oluyor.

“Dolar endeksinin 90.00 bandının üzerine çıkmasının ana nedeni ABD Merkez Bankası’nın faiz artıracak olması. Öte yandan en ufak bir güven kaybında - sadece ekonomik değil jeopolitik sorun çıktığında ya da Trump’ın fevri eylemleri devam ettiğinde - dolar endeksinin 90.00 bölgesinden aşağı doğru uzaklaştığını görürüz.”

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