T24 LogoT24 Logo
Gündem

Spil Dağı'nda orman yangını

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda, henüz bilinmeyen nedenle bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

28 Ağustos 2017 00:04

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Spil Dağı Milli Parkı\'nda, henüz bilinmeyen nedenle bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin; uçak, helikopter ve itfaiye araçları ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. 
Yangın, bugün saat 18:30 sıralarında Spil Dağı Milli Parkı\'nda seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Yangını fark eden sürücü yanındaki arkadaşı ile birlikte otomobili durdurarak araçtan indi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevlerin otomobilin yakıt deposuna sıçramasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan sürücüsüz otomobil, ormanlık alana girdikten sonra araçta bir patlama daha oldu. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 10 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 11 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.
Öte yandan, Spil Dağı\'na piknik için gelen vatandaşlar yangını izlerken bir yandan da piknik yapmaya devam etti. Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan ile 1 otomobilin zarar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA MANİSA Spil Dağı Milli ParkıOrman Bölge MüdürlüğüSpil Dağı Milli ParkıYangınıBilinmeyenPatlamanınAlevlerManisa Büyükşehir BelediyesiSpil DağıYaklaşık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24