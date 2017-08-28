Spil Dağı'nda orman yangını

Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Spil Dağı Milli Parkı\'nda, henüz bilinmeyen nedenle bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin; uçak, helikopter ve itfaiye araçları ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 18:30 sıralarında Spil Dağı Milli Parkı\'nda seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Yangını fark eden sürücü yanındaki arkadaşı ile birlikte otomobili durdurarak araçtan indi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevlerin otomobilin yakıt deposuna sıçramasıyla patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle sürüklenmeye başlayan sürücüsüz otomobil, ormanlık alana girdikten sonra araçta bir patlama daha oldu. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 10 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 5 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 11 personel ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı.

Öte yandan, Spil Dağı\'na piknik için gelen vatandaşlar yangını izlerken bir yandan da piknik yapmaya devam etti. Yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan ile 1 otomobilin zarar gördüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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