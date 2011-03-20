-SPİL DAĞI'NDA 3 DAĞCI MAHSUR KALDI MANİSA (A.A) - 20.03.2011 - Manisa Spil Dağı'nda 3 dağcının mahsur kaldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Manisa Spil Dağı'nda sabah saatlerinde zirveden aşağıya iniş yapmak isteyen 3 dağcı, öğleden sonra sağanağın etkisiyle Balkaya mevkisinde mahsur kaldı. Dağcılar, Manisa İl Jandarma Alay Komutanlığına telefonla ulaşarak mahsur kaldıkları yer hakkında bilgi verdi. Manisa İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekiplerinin dağcıların tarif ettiği bölgeye hareket ettikleri öğrenildi. Yetkililer, havanın kararması ve yağmurun etkisi nedeniyle dağcılara henüz ulaşılamadığını söyledi.