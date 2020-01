'Spiker rolünü, oyuncular oynamalı'

Çağnur Öztürk - T24



Yakında Atv’de Ay Yapım’ın yeni bir dizisi başlıyor. Dizinin yönetmeni ise Ezel’in de yönetmeni olan Uluç Bayraktar. Dizinin kadrosu Erkan Can, Engin Altan Düzyatan, Berrak Tüzünataç, Nehir Erdoğan ve Yiğit Özşener’den oluşuyor. Yani ben derim ki şimdiden başarılı olacağı belli.

Kodlar doğru gibi, sadece senaryo Berkun Oya’ya ait olduğundan emin değilim, çünkü yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Ülkü Duru ve Zuhal Olcay’ın olduğu İyi Seneler Londra filminden sonra kesinlikle bir daha sinema yapmamalı diye düşünmüştüm.



Yani Berkun Oya tiyatroda başarılı bir isim, bunu televizyona nasıl aktaracak hep birlikte göreceğiz





Yerli Lost mu ki?



Diziye bir tanıtım yapılmış ki gerçeklik algımızla feci oynanıyor. Çünkü bunu haber zannenip ekrana kilitlenen bir çoğunluk var. Her ne kadar sağ üst köşede yeni dizi yazılsa da izlerken yazı dikkat çekmiyor. Lost havasında bizim de düşen bir uçağın olduğu bir dizimiz oluyor galiba.



A Haber’de Uykusuz Her Gece’yi sunan Gülay Özdem var tanıtımda.

Altta kjde şöyle yazıyor: Son Dakika- Karaorman Bölgesi’nde düşen uçak- 128 yolcudan sağ kurtulan yok.



Gülay Özdem her zamanki haber tonundan daha soğuk konuşuyor. Üstelik de bir son dakika gelişmesini paylaşmak için yayınımıza ara veriyoruz diyor, bu tanıtım da tam zart diye giriyor.

Devamı ise; ‘Yetkililer 25 hafta boyunca nefeslerin tutulması gerektiğinin altını çiziyor. Teslim Olma. Gerçek tam olarak ortaya çıktığında korkma. Hep beraber derin bir nefes alacağız ancak o güne kadar unutmayın yarım hakikat en büyük yalandır.’ Işıklar sönüyor ve dış ses Son yakında Atv’de diyor.



Tanıtım daha önce yapılmamış türden değil ama akılda kalıcı ve başarılı.

Buradaki hata;



Kurmaca bir şeyde bir spikeri yüz olarak kullanıp izleyicinin algısıyla oynamaktır.

Doğru olan ise bir oyuncunun spiker rolünü oynaması.



Geçenlerde izlediğim Yangın Var filminde de Mirgün Cabas spiker olarak karşımızda ama bu bir film yani kurmaca, gerçekte spiker olanları kurmaca olan dizi ve filmlerde spiker olarak karşımıza çıkartmaktan vazgeçilmeli artık. Oyuncu her rolü oynamaz mı spiker rolünü de oynasın.

İzleyicinin gerçeklik algısıyla oynamaya kimsenin hakkı yok.





Behzat Ç. yaptı yine yapacağını



Geçen seneki sezon finalinden sonra Behzat Ç. : Dizi tarihimizde bir devrim diye bir yazı yazmıştım. Dün yine harikalar yarattı. Kimselerin değinemediği konulara değindi, kayıplara, cumartesi annelerine, 12 Eylül’e uzanıyor.



Televizyonlarda, dizi tarihimizde yine bir ilki yaşattıar. Bütün ekibe tebrikler. Behzat Ç. ana akımda daha fazla yer alamaz diyenlere şöyle diyorum. Behzat Ç. ana akımdaki alternatiftir, yeni bir oluşumdur, devam eder, etmelidir, susmamalıdır.



Twitterdan dist0pias Serra adlı kullanıcıdan bir yorum paylaşmak isterim;

‘Behzat Ç vicdandır. Yoksa ne sağdır ne soldur.’



Cevdet öldü mü yaralandı mı derseniz ; tam dışarı çıktı döndü, bence çelik yelek giymek geldi aklına.



Hiç bahsetmemiştim hakkını teslim etmeli yeri gelmişken Berke Üzrek de Cevdet rolünde çok başarılı, hem komedi hem dramda kendini gösterebiliyor, dizinin bir başka rengi.