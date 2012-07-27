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Spiker eşini döven Başbakanlık Müfettişi istifa etti

Özgüç'ün istifa dilekçesini Başbakanlık Teftiş Kurulu'na iki hafta önce verdiği, Başbakanlık müsteşarlığının istifa talebini jet hızıyla kabul ettiği öğrenildi

27 Temmuz 2012 16:25

Mayıs ayında televizyon spikeri eşi Serra Karaçam’ı dövdüğü gerekçesiyle gündeme gelen Başbakanlık müfettişi Ahmet Eyüp Özgüç, Başbakanlık'taki görevinden istifa etti.

Özgüç, istifa kararını bağlı bulunduğu Başbakanlık Teftiş Kurulu kendisi hakkında soruşturma açınca aldı. Özgüç'ün istifa dilekçesini Başbakanlık Teftiş Kurulu'na iki hafta önce verdiği, Başbakanlık müsteşarlığının istifa talebini jet hızıyla kabul ettiği öğrenildi. Dilekçesinde istifa kararıyla ilgili her hangi bir sebep belirtmeyen Özgüç, istifa ederek özlük haklarından da vazgeçmiş oldu.


Şentürk'ün teknesinde kavga


Özgüç ile spiker Serra Karaçam, snatçı Metin Şentürk'ün yatında yaşadıkları kavga nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Özgüç Karaçam ile teknede tartışmış, Özgüç'ün aldığı alkolün etkisiyle daha da sinirlenerek evinde eşi ile eşinin halasını darp ettiği iddia edilmişti. Özgüç, mevcutlu olarak çıkarıldığı cumhuriyet savcılığınca ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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