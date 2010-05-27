Spiker canlı yayında konuğunu kovdu

T24

'Sizi yayından alıyorum' dedi ve reklama gitti!

Programın moderatörü Özge Özsağman, Deniz Baykal 'ın kasetinin montaj olduğunu iddia ederek gündeme gelen kriminal araştırma bürosu uzmanı Uğur Kurtulan'ı canlı yayına telefonla bağladı. Kurtulan'ın tepkisel tavrı nedeniyle hayli sinirlenen Özsağman, konuğunu yayından alarak reklam arasına gitti.Baykal'ın avukatıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında kasetin montaj olduğunu, görüntülerdeki kişilerin ise Baykal ve Nesrin Baytok olmadığını iddia eden Kurtulan hayli ilginç gerekçeler sunarak medyanın dikkatini çekmişti. Baykal'ın baldırı, kılları, gömlek ütüsünden gardrobuna kadar verdiği ilginç detaylarla sert eleştiriler alan Uğur Kurtulan bu kez de Habertürk'te ki telefon bağlantısıyla gündeme geldi.Baykal'ın kasetiyle ilgili emniyetin hazırladığı raporun basına sızmasıyla ortaya çıkan en önemli bilgi kasetin montaj olmadığı yönündeydi. Baykal'ın avukatıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında kasetin montaj olduğunu iddia ederek gündeme gelen Uğur Kurtulan emniyet raporunu yorumlamak için canlı yayına telefonla katıldı. Programın moderatörü Özge Özsağman konuğuna yönelttiği ilk soruda ilginç ve agresif bir tepki alınca öfkesine hakim olamadı. Oldukça sinirlendiği gözlenen Özsağman, 'Seviyemizi koruyarak konuşursak... Bir çok insan şu an bizi izliyor' dedi.Özsağman'ın sözlerine Kurtalan'ın da sert çıkması ortamı gerdi. Hayli sinirlenen Özsağman, 'Sizinle görüşmek istemiyorum.' diyerek Kurtulan'ı yayından aldı ve reklam arasına gitti.