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Dünya
Deutsche Welle

Spiegel Türkiye muhabirini geri çekti

Alman Spiegel dergisi muhabiri Hasnain Kazim, Soma’daki maden faciası ile ilgili yaptığı haberler nedeniyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Spiegel, muhabirini güvenlik gerekçesiyle Hamburg'a çektiğini duyurdu.

20 Mayıs 2014 21:16


Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Hasnain Kazim “Kışkırtma kampanyası gittikçe saldırganlığa dönüşüyor” dedi. Spiegel muhabiri, Soma'daki bir madencinin “Cehenneme kadar yolun var Erdoğan!” sözlerini haberinin başlığına taşımış bunun üzerine Twitter'da “Cehenneme kadar yolun var Spiegel” başlığı altında Spiegel ve muhabirine karşı bir kampanya başlatılmıştı.

Kazim 10 binden fazla elektronik posta, tweet ve Facebook mesajı aldığını belirterek bunlar arasında “Seni sokakta görürsek gırtlağını keseriz” türünden tehditler de olduğunu söyledi. Muhabirin fotoğrafı da sosyal medya üzerinde yayıldı.

Kazim kendisine tepki gösteren kimi twitter hesaplarının kendisinden başka takip ettiği kimse olmadığını belirterek bunun organize bir kampanya olduğuna inandığını söyledi.

Gazeteciler birliğinden dayanışma açıklaması

Spiegel Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Florian Harms, Zeit'a yaptığı açıklamada muhabirlerini birkaç günlüğüne Hamburg'a çekeceklerini belirterek "Söz konusu olan muhabirimizin güvenliği. Bu her şeyin önünde gelir" dedi.

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Genel Başkanı Michael Konken de Spiegel muhabiri Hasnain Kazim ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Konken “Eğer Soma'daki insanların öfkesi Türkiye Başbakanı'na yönelmişse, bu da medyada süssüz bir biçimde yer almalıdır” dedi. DJV Genel Başkanı Konken “Erdoğan'ın parti taraftarlarının göz korkutarak basın özgürlüğünü ortadan kaldırmaya çalışmasına tahammül edilemez” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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