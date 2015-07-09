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Spiegel Dergisi: Türkiye’deki Alman Patriot sistemi hack’lendi

Alman ordusuna ait Patriot hava savunma sisteminin, hacker saldırısı sonucu anlaşılmayan komutlar uyguladığı iddia edildi

09 Temmuz 2015 13:36

Alman Behörden Spiegel dergisi, Türkiye'nin Suriye sınırında konuşlandırılan Alman Patriot hava savunma sisteminin hack'lendiğini öne sürdü. Alman Savunma Bakanlığı iddiaları yalanladı.

Derginin 7 Temmuz'da piyasaya çıkan baskısında yer alan iddiaya göre; hacker saldırısı sonucu sistem, anlaşılamayan birtakım komutlar uyguladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; 2013'ten bu yana Kahramanmaraş'ta konuşlu bulunan ve Alman Ordusu'na ait olan sistem, altı ateşleyici ve iki radardan oluşuyor.

Behöreden Spiegel'e göre; ABD tarafından ilk kez 30 yıl önce kullanılan sistemde iki açık olabilir. Bunlardan ilki, hacker'ların ateşleyici ve kontrol sistemi arasındaki veri alışverişini sağlayan bölüme, ikinci ise füzenin yönünü kontrol eden bilgisayar çipine girmiş olmalarından kaynaklanabilir.

Alman medyasında çıkan iddialar üzerine Die Welt gazetesine açıklama yapan Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü, haberleri yalanlayarak "Patriot sistemine yönelik hacker saldırısı olduğuna ilişkin bir bilgi olmadığını" belirtti.

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