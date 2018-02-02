T24 LogoT24 Logo
Magazin

Spice Girls geri mi dönüyor?

90'lı yıllara damgasını vuran İngiliz pop müzik grubu Spice Girls'ün (Baharat Kızlar) yeniden bir araya geldiği iddia edildi

03 Şubat 2018 15:31

90’lı yılların en çok dinlenen pop gruplarından biri olan Spice Girls’ün yeni bir proje için bir araya geldiği belirtildi. Grubun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Victoria Beckham, “Kızlarımı seviyorum. Öpücükler yolluyorum. Heyacanlıyım” dedi. Grup, en son 2012’deki Londra Olimpiyatları’nın açılış töreninde bir araya gelmişti.

Wannabe, Mama ve Who Do You Think You Are gibi şarkılarla şöhrete kavuşan Spice Girls’ün tekrar birleşme karşılığında 50 milyon sterlin (yaklaşık 270 milyon Türk lirası) değerinde bir anlaşma yaptığı iddia edilirken; gruptan yapılan açıklamada ise ifadelere yer verildi. 

 

Love my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower

Victoria Beckham (@victoriabeckham)'in paylaştığı bir gönderi ()

ETİKETLER

spice girlspopgrupvictoria beckham
","articleSection":"Magazin","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-02-03T15:31:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/spice-girls-geri-mi-donuyor,551273","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/spice-girls-geri-mi-donuyor,551273"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24