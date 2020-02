Spice Girls geri mi dönüyor?

90’lı yılların en çok dinlenen pop gruplarından biri olan Spice Girls’ün yeni bir proje için bir araya geldiği belirtildi. Grubun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Victoria Beckham, “Kızlarımı seviyorum. Öpücükler yolluyorum. Heyacanlıyım” dedi. Grup, en son 2012’deki Londra Olimpiyatları’nın açılış töreninde bir araya gelmişti.

Wannabe, Mama ve Who Do You Think You Are gibi şarkılarla şöhrete kavuşan Spice Girls’ün tekrar birleşme karşılığında 50 milyon sterlin (yaklaşık 270 milyon Türk lirası) değerinde bir anlaşma yaptığı iddia edilirken; gruptan yapılan açıklamada ise ifadelere yer verildi.