'Spermatozoid Mao' reklamı Çinlileri kızdırdı

Bir Alman şirketinin hazırladığı prezervatif reklamında Mao'nun spermatozoid olarak resmedilmesi Çinlileri kızdırdı.



Grey Worldwide şirketince bir ecza firması için hazırlanan reklam afişinde, Mao'nun Bin Ladin ve Hitler ile birlikte yer alması, Çinliler tarafından "Asya'nın dev liderine hakaret" olarak nitelendirildi.



Afişte bir grup spermatazoid bulunuyor. Bunlardan birinin saç kesimiyle Mao, bir diğerinin badem bıyığıyla Hitler, birinin de sakalıyla Bin Ladin'i karikatürize ettiği görülüyor.



Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü, internet sitesinde konuya tam sayfa ayırdı. Siteye yorum yazanların çoğu, reklamı aşağılayıcı bulduğunu belirtti.



Global Times gazetesi de reklamın kırıcı olduğu yorumunu yaptı ve reklamı hazırlayan şirketin, Frankfurt'taki Çin konsolosluğuna özür mektubu gönderdiğini yazdı.



Fransız otomobil firması Citroen, geçen sene İspanya'da yayımlanan reklam afişinde şaşı Mao kullanılınca özür dilemiş ve afişi kaldırmıştı.

