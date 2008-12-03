Sperm örneği kalmasın diye yıkamışlar

Kimlik soranın vay haline

Avcılar'da sahte polis terörü

'Her yelekli polis değil'

Avcılar’da polis yelekleri giyerek müzikhol basan zorbaların, kaçırdıktan sonra altı saat tecavüz ettikleri konsomatris C.K.’yı oturamadığı için ayakta verdiği ifadesinde şunları anlattı:“Yusuf her gece yanıma gelip benimle beraber olmak istediğini söylüyordu. Her seferinde ‘Ben konsomatrisim, masaya oturur seni dinler, kalkarım. Ben o.. değilim ki seninle yatayım’ diyordum. Bana yüksek paralar söyleyip ahlaksız tekliflerini sürdürüyordu.Artık ondaki beraber olma duygusu saplantı halini almıştı. O gece, ‘Polis, kimse kıpırdamasın. Herkes yerinde kalsın. Çıkacağız’ dedikten sonra bana bir tokat atıp saçlarımdan tuttu. Kendisine karşı koymak isteyince de yere yatırıp sürüklemeye başladı. Birkaç metre sonra çektiğim acının ölüm acısı olduğunu düşündüm.Neredeyse kafamın derisi yüzülecekti. 50 metre boyunca beni sürükleyip arabaya bindirdi. Yol boyunca da küfürler edip, tokat atıyordu. Alkol ve uyuşturucu madde almışlardı.Götürdükleri evde bir odaya koyup sırayla tecavüz ettiler.Sabah beni banyoya zorla sokup cinsel organıma kadar yıkadılar. Delil ve sperm örneği bırakmak istemiyorlardı.‘Polise gitme sana iş buluruz. Daha iyi şartlarda yaşarsın’ şeklinde teklifte bulundular. Kabul etmediğimi söyleyince ‘Bizi yakarsan biz de seni yakarız. Buna benzemez’ diye tehdit ettiler. Yerde sürünme sırasında kalçam yandığı için üstüne oturamıyorum.”Yakalanan Yusuf Kılıç ve Cesim Gelturan ile Yıldırım Ağababa tutuklandı. Cesim Gelturan’ın cinayet, gasp ve oto hırsızlığı, Yusuf Kılıç ile Yıldırım Ağababa’nın hırsızlıktan poliste kayıtları bulunduğu tespit edildi.Gasp Büro Amirliği polisleri, şüphelilerin polis yeleklerini Mercan’da bir dükkândan "Dizi film çekiminde kullanacağız" diye satın aldığını belirledi. Şüpheliler polisin "Yeleklerini alırken zorluk çekmediniz mi?" sorusuna "Orada parayı verdikten sonra general üniforması bile diktirebilirsin" diye cevap verdi. Polis baskında kullanılan bir tabancayı ele geçirdi, diğerini arıyor. Baskına katılan bir kişi ile bir tecavüzcü yakalanmadı. Zorbaların, C.K.’yı, sahip oldukları sözde otelde maaşla çalışması için de teklif götürdüğü ortaya çıktı.C.K.’nın 3 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedaviye başladığı öğrenildi.