Sperm bankasının teklifini reddetti

Sperm bankasından çocuk sahibi olma isteği, Amerika'da ilginç boyutlara geldi. Amerikalı kadınlar, bankadan aldıkları spermle ünlülere benzeyen çocuk sahibi olma yarışına girdi. Milyonlarca doları cebe indiren sperm bankaları bu sayede pastadan aldıkları payı büyüytmryr devam ediyor. Şimdi de ünlü isimler sperm bankalarının gözdesi oldu.ABD'nin California eyaletinde faaliyet gösteren Cryobank adlı sperm bankası, Beckham'a spermleri karşılığında 75 milyon dolar (110 milyon TL) teklif etti.Fakat eski pop şarkıcısı eşi Victoria Beckham'dan 3 erkek çocuk babası olan yıldız futbolcunun bu teklife cevabı "hayır" oldu.Beckham'dan olumsuz yanıt alan Cryobank, ünlü aktör Brad Pitt'e 60 milyon euro (88 milyon TL), Real Madrid'in yıldız yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya ise 50 milyon euro (73 milyon TL) önerdi. İki isimden henüz yanıt alamayan bankanın “yıldız listesi”nin kalabalık olduğu öğrenildi.Aynı sperm bankası daha önce Ben Stiller, Ben Affleck, Russell Crowe, Daniel Radcliffe ve Hugh Grant gibi isimlere “benzeyen donörlerin spermlerini satışa sunmuştu.