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Sperm bankasından değil, sevgilisindenmiş

Sevda Demirel sperm bankasından aldığı spermle değil, sevgilisnden hamile kaldığını açıkladı

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Amerika'daki bir sperm bankasından aldığı spermlerle hamile kaldığını açıklayan Sevda Demirel, hakkında 'Türk soyunu koruma yönetmeliğine muhalefet'ten soruşturma açılınca farklı konuştu.
 
Demirel, aslında sevgilisinden hamile kaldığını ama sevgilisi bebeği istemediği için yalan söylemek zorunda kaldığını açıkladı: "Bebeğimi aldırmak istedim ama doktorum '36 yaşındasın, bu son şansın' diyerek izin vermedi. Sevgilim şiddet göstererek bebeği aldırmaya zorladı." Bu yalanı daha fazla uzatamayacağını anladığı için gerçekleri açıklamak istediğini belirten Demirel, "Türk halkından özür dilerim" dedi.

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