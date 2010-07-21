Sperm bankasından değil, sevgilisindenmiş

T24- Amerika'daki bir sperm bankasından aldığı spermlerle hamile kaldığını açıklayan Sevda Demirel, hakkında 'Türk soyunu koruma yönetmeliğine muhalefet'ten soruşturma açılınca farklı konuştu.
Demirel, aslında sevgilisinden hamile kaldığını ama sevgilisi bebeği istemediği için yalan söylemek zorunda kaldığını açıkladı: "Bebeğimi aldırmak istedim ama doktorum '36 yaşındasın, bu son şansın' diyerek izin vermedi. Sevgilim şiddet göstererek bebeği aldırmaya zorladı." Bu yalanı daha fazla uzatamayacağını anladığı için gerçekleri açıklamak istediğini belirten Demirel, "Türk halkından özür dilerim" dedi.