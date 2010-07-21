Sperm bankasından değil, sevgilisindenmiş

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Amerika

Sevda Demirel

Demirel, aslında sevgilisinden hamile kaldığını ama sevgilisi bebeği istemediği için yalan söylemek zorunda kaldığını açıkladı: "Bebeğimi aldırmak istedim ama doktorum '36 yaşındasın, bu son şansın' diyerek izin vermedi. Sevgilim şiddet göstererek bebeği aldırmaya zorladı." Bu yalanı daha fazla uzatamayacağını anladığı için gerçekleri açıklamak istediğini belirten Demirel, "Türk halkından özür dilerim" dedi.