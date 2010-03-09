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Ekonomi

Spekülatörler yeni bir küresel krize neden

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu G20 ülkelerinden piyasalardaki spekülatörlere karşı sıkı önlemler alınmasını istedi.

09 Mart 2010 02:00

T24 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu G20  ülkelerinden piyasalardaki spekülatörlere karşı sıkı önlemler alınmasını isteyerek, bunun  yapılamamasının başka bir küresel krize neden olacağı uyarısında bulundu. 


Açıklanan istikrar planına destek bulmak için çıktığı ABD ziyareti çerçevesinde ABD  Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile biraraya gelen Papandreu, borç yükü altındaki  Yunanistan'ın diğer ülkelere uygulanandan daha yüksek faiz oranlarıyla  borçlanamayacağını söyledi.
  

Papandreu, "Eğer çok yüksek oranlarla borçlanmaya devam edersek, örneğin  Almanya'ya uygulananın iki katı kadar, bu ortak bir para birimi altında sürdürülebilir  olmaz" dedi.
  

Yunanistan'ın sıkıntılarıyla ilgili olarak spekülatörleri suçlayan Papandreu, onların  aktivitelerinin engellenmemesi halinde ise yeni bir finansal krizin başgösterebileceğini  belirtti.
  

"Devam eden bir euro krizi domino etkisine neden olarak, büyük açıkları olan diğer  ülkelerin de borçlanma maliyetlerini artırıp dünya genelinde tahvilde ve döviz kurlarında  dalgalanmaya neden olabilir".

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