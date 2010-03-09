Spekülatörler yeni bir küresel krize neden

T24 - Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu G20 ülkelerinden piyasalardaki spekülatörlere karşı sıkı önlemler alınmasını isteyerek, bunun yapılamamasının başka bir küresel krize neden olacağı uyarısında bulundu.



Açıklanan istikrar planına destek bulmak için çıktığı ABD ziyareti çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile biraraya gelen Papandreu, borç yükü altındaki Yunanistan'ın diğer ülkelere uygulanandan daha yüksek faiz oranlarıyla borçlanamayacağını söyledi.



Papandreu, "Eğer çok yüksek oranlarla borçlanmaya devam edersek, örneğin Almanya'ya uygulananın iki katı kadar, bu ortak bir para birimi altında sürdürülebilir olmaz" dedi.



Yunanistan'ın sıkıntılarıyla ilgili olarak spekülatörleri suçlayan Papandreu, onların aktivitelerinin engellenmemesi halinde ise yeni bir finansal krizin başgösterebileceğini belirtti.



"Devam eden bir euro krizi domino etkisine neden olarak, büyük açıkları olan diğer ülkelerin de borçlanma maliyetlerini artırıp dünya genelinde tahvilde ve döviz kurlarında dalgalanmaya neden olabilir".