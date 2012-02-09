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Ekonomi

S&P'den Yunanistan uyarısı WASHINGTON (A.A)

09 Şubat 2012 13:04

-S&P'den Yunanistan uyarısı WASHINGTON (A.A) - 09.02.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), özel sektör kreditörlerince borcunun bir kısmının silinmesinin ardından Yunanistan'ın kamu borcunun sürdürülebilirliğinin kesin olmadığı uyarısında bulundu. Kuruluşun Avrupa Ülkeleri Derecelendirme Direktörü Frank Gill, borcun yalnızca bir kısmının indirime tabi tutulacağını, bu nedenle ülkenin kamu borcunun sürdürülebilir kabul edilen seviyeye geleceğinin kesin olmadığını vurguladı. Yunanistan Başbakanı Lucas Papademos'un koalisyondaki diğer 3 partinin liderleriyle dün gece yaptığı görüşmelerde 130 milyar dolarlık kurtarma paketi için ön şart olan yeni kemer sıkma planları konusunda anlaşma sağlanamadı. Parti liderleri özellikle emeklilik maaşı kesintileri üzerinde uzlaşmaya varamadı. Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notu Standard and Poor's'da şu anda ''CC'', kredi not görünümü ise ''negatif'' olarak değerlendiriliyor.

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