S&P'den Erdoğan'a: Özür dilemeyiz, isterlerse kontratı iptal edebilirler

S&P Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes, not konusunda yapılan açıklamanın bir karar değil bir değerlendirme olduğunu belirterek, “Türkiye ile derecelendirme konusunda kontratımız devam ediyor. Türkiye istediği zaman bunu iptal edebilir” dedi.

S&P Türkiye Bölge Müdürü Zeynep Holmes, not konusunda yapılan açıklamanın bir karar değil bir değerlendirme olduğunu belirterek, “Türkiye ile derecelendirme konusunda kontratımız devam ediyor. Türkiye istediği zaman bunu iptal edebilir” dedi “BBB-” üzeri tüm not basamaklarının “yatırıma elverişli” anlamına geldiğini hatırlatan Holmes, “Not bir görüş olduğu için Türkiye’den özür dilemeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

'Erdoğan hükümete yönelik saldırı olarak algıladı'

Global Operasyonlar ve Analizlerden Sorumlu Başkanı Paul A. Coughlin ise yaptığı açıklamada, “Başbakan Erdoğan’ın çıkışları çok şaşırtıcı değil. Bu hep olur. ABD’nin, İspanya’nın ve İrlanda’nın notlarını da kırdığımızda bu büyük bir sempatiyle karşılanmadı. Erdoğan görünüm indirimini ülkeye veya hükümete yönelik saldırı olarak değerlendirdi. Ama öyle değil. Söz ettiğimiz sorunların neler olduğunu kendisi olduğu gibi bakanları da gayet iyi biliyor” dedi

Türkiye 100 dolar ihraç edip 140 dolar ithal ediyor

Türkiye Baş Analisti Eileen X. Zhang, Türkiye’nin görünümüne yönelik değişimin dış etmenler, ekonomide yapısal sorunlar ve dış fonlama sıkıntısı nedeniyle gerçekleştiğini belirten Zhang, “Türkiye ihraç ettiği her 100 dolara karşı 140 dolar ithal ediyor. Kısa vadede borçlanma sıkıntıları çok tehdit edici. Cari açık değil, bu açığın finanse edilmesi not açısından önemli” dedi. Türkiye’nin borçlarını, aldığı kısa vadeli borçlarla çevirdiğini belirten Zhang, “Ama dünyada yaşanan sorunlar bu düzeni bozar. AB’nin de sorunu bu” dedi

'Küçük araç üretip büyük otomobile biniyorsunuz'

Türkiye Baş Analisti Eileen X. Zhang, Türkiye ekonomisinin üretim konusunda sıkıntılarının olduğunu belirterek, “Üretim ne iç ne de dış talebi karşılamıyor. Ülkede küçük otomobiller üretiliyor ama sokaklar büyük motorlu otomobillerle dolu” dedi.

Erdoğan ne demişti?

S&P, Türkiye'nin not görünümünü durağana çevirince Başbakan Erdoğan, “Bunu Tayyip Erdoğan'a yutturamazsınız.

Ben de seni kredi kuruluşu olarak tanımıyorum” diye sert bir çıkış yapmıştı.