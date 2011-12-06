S&P'den Avrupa'ya 'kredi notu' uyarısı

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'Zamanlama tartışmalı'

Bu duyuru, en yüksek not olan AAA'ya sahip altı ülkenin notlarının 90 gün içinde, yüzde 50 ihtimalle düşürülebileceği anlamına geliyor.Almanya ve Fransa'nın yanı sıra, Avusturya, Hollanda, Finlandiya ve Lüksemburg'un kredi notu AAA.Kararla, Euro Bölgesi'nde izlemeye alınmayan iki ülke, uzun süredir çok yakından izlenen Kıbrıs ve Yunanistan oldu.Haber yatırımcıları şaşırtırken, borsalarda daha önce kaydedilen artış geriye çevrildi, Euro'nun da değeri düştü.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Euro bölgesi'ndeki krizin çözümüne yönelik önlemleri ele aldıkları dünkü görüşmelerinde Avrupa Birliği için 'yeni bir anlaşma' fikri ağırlık kazanmıştı.İki lider, yeni anlaşma önerisini Cuma günü yapılacak ve ortak para biriminin kaderi açısından hayati önemde görülen Avrupa Birliği zirvesine taşıyacak.Merkel ve Sarkozy 'bir daha böyle bir kriz yaşanmaması için' yeni denetim mekanizmaları öngören anlaşmanın gelecek yıl Mart ayında onaylanmış olmasını istiyor.Paketin kararlılıklarının göstergesi olduğunu kaydeden Merkel, uzlaşmaların ötesine geçecek yapısal değişiklikler sağlamak istediklerini vurgulamıştı.Paketin kararlılıklarının göstergesi olduğunu kaydeden Merkel, uzlaşmaların ötesine geçecek yapısal değişiklikler sağlamak istediklerini vurgulamıştı.Bu nedenle, liderler eğer 27 ülkenin tamamının desteğini almak süreci uzatacak ve güçleştirecekse sadece euro kullanan 17 ülkenin imzalayacağı bir anlaşmanın da yeterli olacağını söylemişti.(BBC Türkçe)