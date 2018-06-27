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Ekonomi

SPD / Nahles: Yeni bir seçime gidilip gidilmeyeceğini bekleyip görmek gerekli

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Almanya'da üç aylık koalisyon hükümetinin ortağı SPD'nin lideri Andrea Nahles, koalisyon içinde durumun aşırı gergin olduğunu belirtti ve "Yeni bir seçime gidilip gidilmeyeceğini bekleyip görmek gerekli" dedi

27 Haziran 2018 13:15

İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Almanya\'da üç aylık koalisyon hükümetinin ortağı SPD\'nin lideri Andrea Nahles, koalisyon içinde durumun aşırı gergin olduğunu belirtti ve \"Yeni bir seçime gidilip gidilmeyeceğini bekleyip görmek gerekli\" dedi.
Nahles, Başbakan Angela Merkel ile dört saatlik görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, \"koalisyonun geleceğini tehdit eden sığınmacı politikası anlaşmazlığına bir çözüm bulanamadığını\" vurguladı ve \"Göç politikası dahil tüm  konularda koalisyon içinde çok gergin bir durumdayız; ne olacağı belirsiz\" dedi.
Nahles, yeni bir seçime hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna, \"Bilmiyorum; size karşı dürüstüm, bekleyip göreceğiz\" yanıtını verdi.

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