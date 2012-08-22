Spartak Moskova taraftarı Atatürk posteri yaktı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme Play-Off ilk maçında Emenike'nin takımı Spartak Moskova'ya Rusya'da 2?1 mağlup olarak tur şansını İstanbul'a bıraktı. Karşılaşma sırasında Atatürk posterinin ve cami figürünün Moskovalı taraftarlar tarafından yakılması büyük tepkilere neden oldu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, mücadelenin ikinci yarısında yaşananlar Fenerbahçe ’nin rövanş maçı oynamadan turu geçme ihtimalini akıllara getirirken, Spartak Moskova ’yı UEFA tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. İkinci 45 dakikanın başlama düdüğüyle birlikte yakılan meşaleler yüzünden sahada oluşan duman Rus temsilcisini zorda bıraktı.

Spartak Moskova bundan iki yıl önce Şampiyonlar Ligi 'nde MSK Zilina ile oynan maç sırasında taraftarların hem meşale yakması hem de saha içinde güvenlik görevlileriyle yaşadığı arbede nedeniyle 75 bin Euro ceza ve bir maç saha kapatma cezası almıştı. Ancak UEFA , 2 yıl boyunca bir daha tekrar etmemesi şartıyla bu cezayı ertelemişti.

UEFA ’nın yaşanan bu olaya seyirci kalmayacağını düşünen Rus basını, Fenerbahçe maçında yakılan meşaleler nedeniyle bu cezanın uygulamaya gireceğini ve takımlarının direkt Şampiyonlar Ligi 'nden diskalifiye edilebileceğini yazdı.

Moskova taraftarlarından cami figürüne tepki

Bu arada Spartak Moskovalı taraftarlar, maç sırasında üzerinde camii figürü olan pankartı, Türk bayrağını ve Atatürk posterini yaktı. Ukrayna ve Polonya'nın düzenlediği EURO 2012 sırasında da grupta oynadıkları Polonya maçında da taraftarları olay çıkartan Rusların, dünkü maçta da sergilediği tribün olayları dehşete neden oldu. UEFA gözlemcisinin, Spartak tribünlerinde Türk bayrağının yakılmasını raporlarına yazdığı öğrenildi. Moskovalıların özellikle Atatürk posteri ile cami figürünü yakması Türk taraftarların tepkisine neden oldu. Bilindiği gibi Almanya 'daki adına Pro Köln denilen aşırı sağcı grup, Köln'de yapılması planlanan camiye karşı çıkıyor. Spartak taraftarlarının bu hareketi de Pro Köln'lerin tepkisine benzetildi.