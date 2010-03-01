Spam yollayan ihbarsız kapatılacak!

T24 - Microsoft, milyonlarca çöp mesaj gönderen bilgisayar ağ ve sunucularının habersiz kapatılmasına olanak veren mahkeme kararını çıkarmayı başardı.





Yazılım devi Microsoft, günde bir milyondan fazla spam, yani çöp e-posta gönderen küresel bilgisayar ağlarını habersiz kapatmasına izin veren mahkeme kararını ilk kez çıkartmayı başardı.



Dava yargıcı, Microsoft'un "botnet" olarak bilinen ağları, işleticilerine herhangi bir uyarıda bulunmaksızın devre dışı bırakmasına onay verdi.



"Robot network" ifadesinin kısaltılmış hali olan botnet, bilgisayar aleminde sıkça kullanılan bir terim. 'Botnet'ler, her biri özel bir amaç için yazılmış bilgisayar programları olan, birden fazla software agent - yazılım ajanından oluşuyor ve bu yazılım ajanlarını, tek bir birim gibi hareket ettirecek kabiliyete sahip.



Bu tür ağlar genellikle e-posta ya da spam- çöp mesaj göndermekte kullanılıyor ama bazen de bir bilgisayarı ya da sistemi devredışı bırakacak saldırılar düzenlemekte kullanıldıkları oluyor. Bir botnet, herhangi bir bilgisayara kullanıcısı fark etmeden virüs bulaştırabiliyor ve bu bilgisayarı spam mesajlar yollamak için kullanabiliyor. Böylece bilgisayar uzmanlarına göre bir botnet yüzlerce kişisel bilgisayardan oluşan bir 'ordu' kurabiliyor.





Botnet ağları



Microsoft davaya söz konusu olan Waledac'ın, ABD'deki en büyük on botnet ağından biri olduğunu söyledi. Ancak Microsoft, virüs bulaşan bilgisayarların hala risk taşıdığı ve anti-virüs programıyla temizlenmelerinin şart olduğuna dikkat çekti.



Microsoft 3 – 12 Aralık tarihleri arasında yani 18 günlük bir dönem içinde Hotmail hesaplarına sahte tasarım eşyalarından ilaçlara dek sayısız konuda 650 milyon spam mesaj gönderildiği örneğini verdi. Kimilerine göre Waledac, tahrip edici ölçüde aktif.



Kimi internette güvenlik uzmanlarına göre de Microsoft'un devredışı bıraktığı internet adresi sayısı, ağı kontrol eden internet korsanlarının pek azını barındırıyor olabilir.



Anti spam hizmeti veren Spamhaus'un baş enformasyon yetkilisi Richard Cox, bu karar eğer spam mesajlar üzerinde etkili olduysa biz farketmedik" diye konuştu. Cox, Waladac'ın oluşturduğu tehdidin yüksek olmadığı spam trafiği içinde yüzde 1'den az yer kapladığına dikkat çekti.







