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Spor

Spalletti'ye şok tepki

Romalı kızgın taraftarlar kulübün Trigoria’daki antremanına giderek Luciano Spalletti’ye tepki gösterdi.

17 Eylül 2008 03:00


Teknik direktörlerinden takımdaki başarısızlığın hesabını sormak isteyen Romalılar Spalletti’nin antreman sahasına girmesini engelledi.

Spalletti, etrafındaki kızgın kalabalığı sakinleştirmek ve olayların büyümesini önlemek için açıklama yapmayı kabul etti. Romalı taraftarlar hocalarına ilk olarak “Sahada neden oyuncuların kendilerine güveni yok? Oyuncular küçük kız çocukları gibi” şeklinde bir soru yönelttiler.

Taraftarlardan ilk olarak sakin olmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, “Lütfen sakin ol. Bu tavrın doğru olduğunu düşünmüyorum” demekle yetindi.

İtalya’dan alınan haberlere göre Spalletti, etrafındaki taraftarlardan kurtulup antreman sahasına girebilmek için çitlerden atlamak zorunda kaldı. Daha sonra yerel polis çağrılarak kalabalık dağıtıldı.

Aslında bu Romalı taraftarlar, takımlarının kötü skor almasının ardından ilk kez böyle davranmıyorlar. 2005 yılında taraftarlar bu sefer de antreman sahasına atlayıp futbolculara saldırmaya çalışmış ancak araya giren Francesco Totti sayesinde olaylar çığrından çıkmamıştı.

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