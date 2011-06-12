-SPAHİJA: SAKATLIKLARA RAĞMEN KAZANDIK İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Galatasaray Cafe Crown'u 85-74 yenerek seride 3-1 öne geçen Fenerbahçe Ülker'in başantrenörü Neven Spahija, sakatlıklara ve tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarların baskısına rağmen maçı kazanmayı başardıklarını söyledi. Spahija, maçtan sonra basın toplantısında yaptığı açıklamada, takımını tebrik ederek, ''Böyle bir baskı altında burada maç kazanmak çok zor. Eklenen sakatlıklara rağmen sorunları çözdük ve maçı kazandık'' dedi. Maçın kırılma anının üçüncü çeyreğin başındaki savunmaları olduğunu kaydeden Spahija, ''Üçüncü çeyreğin başında savunma açısından çok iyiydik. Onlar da 3 sayılık atışları yapamadılar. Hücum anlamında da çok konsantreydik. Bütün oyuncularımız çok iyi attı'' diye konuştu. Neven Spahija, elinden sakatlanan Marko Tomas'ın durumunun MR sonrası belli olacağını, Kinsey'in ise serinin 5. maçında oynamaya hazır olduğunu ifade etti. Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Oğuz Savaş ise şampiyonluk için kendi sahalarında oynayacakları bir maçlarının kaldığını vurgulayarak, şunları söyledi: ''İnşallah şampiyonuluğu kendi seyircimizin önünde kutlayacağız. Bu akşam sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Farkı yakaladığımızda basit hatalarla rakibimizin farkı indirmesine izin verdik. İyi mücadele ettik, maçı kazandık, mutluyuz ancak inşallah bir maç daha kazandıktan sonra sevineceğiz.'' Oğuz, serinin ilk 3 maçının kendisi için kötü geçtiğini, bugün iyi oynayıp, takıma katkı sağladığı için de mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Bu arada, Spahija ve Oğuz'un basın toplantısını Fenerbahçeli yöneticiler Ali Koç ve Cihan Kamer de takip etti. -GALATASARAY CAFE CROWN CEPHESİ- Galatasaray Cafe Crown Başantrenörü Oktay Mahmuti ise sonuna kadar diri kalan Fenerbahçe Ülker'in hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, ''Maçın başlamasıyla beraber rakibimize hücum ribauntları verdik. İkinci yarıda rotasyonda sıkıntılarımız oldu ve fark açıldı. Sonuna kadar mücadele ettik ama kazanamadık'' dedi. Bir soru üzerine, sakatlığı bulunan iki oyuncusunun bugün oynamaması gerektiğini vurgulayan Mahmuti, şunları kaydetti: ''Shumpert ve Haluk, iğne ve ağrı kesicilerle oynadı. Shumpert hiçbir pozisyonda sıçrayamıyordu ama bu sıkıntılar Fenerbahçe Ülker'in galibiyetine gölge düşürmesin. Bunları sorduğunuz için dile getiriyorum.'' Galatasaray Cafe Crownlu oyuncu Evren Büker de ribauntlarda bu kadar ezileceklerini düşünmediğini, maçı kaybettiren faktörlerden birinin ribauntlar olduğunu kaydetti. İkinci yarıda savunmada risk aldıklarını, rakiplerinin de bunu değerlendirdiğini ifade eden Evren, ''Sakat sakat oynayan oyuncularımız vardı. Bunlar mazeret değil. Sonuç olarak iyi mücadele ettik. Son maç için Fenerbahçe'nin sahasına gideceğiz. Orada da en iyi basketbolumuzu oynamaya çalışacağız. Herkese bu serinin bitmediğini göstermemiz ve iyi mücadele etmemiz lazım. Bizi zor bir maç bekliyor. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyarsak belki avantajı çevirebiliriz'' diye konuştu.