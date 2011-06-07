-SPAHİJA: "DAHA İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZA İNANIYORUM" İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Beko Basketbol Ligi Play-off final serisi 2. maçında rakibini 95-74 yenerek seride 2-0 öne geçip şampiyonluk yolunda avantaj yakalayan Fenerbahçe Ülker'de başantrenör Neven Spahija, daha iyi bir takım olduklarına inandığını, ancak seride sonuna dek zorlu bir mücadele olacağını söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Neven Spahija, sarı-lacivertli oyuncular ve taraftarlarla gurur duyduğunu söyledi. Spahija, ''Geçen maçtaki gibi oynamamıza rağmen, ilk başta kötüydük. Son bölümde daha iyi oynadık. Daha iyi bir takım olduğumuza inanıyorum ama sonuna kadar zorlu bir mücadele olacak. Galatasaray da güçlü bir ekip'' diye konuştu. Rakip sahada yapılacak 2 maç öncesinde bu maçı çok analiz etmeleri gerektiğini belirten Spahija, ''Bugünkü maçın başında yaptığımız hataları iyi anlamalıyız. Rakibin hatalarından çok, kendi hatalarımıza konsantre olmalıyız'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Emir Preldzic ise ''İlk periyotta savunma olarak hiç iyi değildik ama sonra düzgün oynamaya başladık ve bunu sürdürdük'' dedi. -MAHMUTİ: ''SKOR, SAHADA YAŞANANLARIN YANSIMASI DEĞİL''- Galatasaray Cafe Crown Başantrenörü Oktay Mahmuti, Fenerbahçe Ülker karşısında farklı bir yenilgi almış gözükmelerine karşın, skorun yanıltıcı olduğunu öne sürdü. ''Bana göre bu skor, sahada yaşananların tam yansıması değil'' diyen Mahmuti, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Her ne kadar fark açık gözükse de bana göre durum farklı. Oyuncularımdan istediğim tek şey var, o da sonuna kadar mücadele etmeleri. Onlar da bunu yaptılar. Bugün boş atışları biz değerlendiremedik, rakibimiz ise değerlendirdi. Daha sonra fark açıldı ve Fenerbahçe Ülker bir maç daha kazandı. Oldukça yüksek yüzdeyle hücum ettiler. Fark açılınca da seyircinin desteğiyle coştular. Son periyotta 1-2 basit hata daha yaptık. Onlar da üç sayılık basketlerini sürdürdüler. Maçlar da zaten böyle kazanılır veya kaybedilir.'' Mahmuti, seyircileri önünde yapacakları iki maç olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Seyircimiz önünde daha verimli ve dirençli olup, galip gelmeye çalışacağız. Şimdi saha avantajı bizde olacak ve bunu lehimize dönüştürmek istiyoruz'' şeklinde konuştu. Galatasaray Cae Crown'un genç oyuncusu Sertaç Şanlı ise yaptığı açıklamada, ''Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi başladık ve iyi de götürdük ama bir bölümden sonra hatalar yaptık. Sonra da maç koptu'' dedi. -AZİZ YILDIRIM-HİDAYET TÜRKOĞLU SOHBETİ- Karşılaşmasın sonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ile bir süre sohbet etti. Sarı-lacivertli yöneticilerin maçı izlediği locada gerçekleşen ve NBA'de forma giyen bir diğer oyuncu Semih Erden ile sarı-lacivertli oyuncu Ömer Onan'ın da yer aldığı sohbettin oldukça neşeli geçtiği görüldü.