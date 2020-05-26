SpaceX ilk astronotlu uzay uçuşuna hazırlanıyor; astronotlar 3 hafta sıkı karantinaya girdi

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 27 Mayıs tarihine planlanan ilk astronotlu uzay uçuşuna hazırlanan pilotlar, Covid-19 riskine karşı uçuş öncesi 3 haftayı oldukça sıkı karantina kuralları içinde geçirdi.

SpaceX'in Demo-2 görevi ekibinden NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley'nin çarşamba günü göreve çıkması bekleniyor.

Uçuş öncesi basın toplantısı gerçekleştiren NASA yetkilisi "Mürettebatın uçuş öncesi sağlıklı olması ve herhangi bir virüs tehlikesi olmaması çok önemli. Bu insanların yaşadığı çok ciddi bir süreç. Çok sıkı bir karantina altındalar. Onlar ve onlarla etkileşime giren her insan özel tulumlar giyiyor ve test oluyorlar. Ninjalara benziyorlar" dedi.