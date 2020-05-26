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Dünya

SpaceX ilk astronotlu uzay uçuşuna hazırlanıyor; astronotlar 3 hafta sıkı karantinaya girdi

ABD Hava Kuvvetleri'ne göre, uzay aracının fırlatılacağı çarşamba günü yüzde 40 ihtimalle olumsuz hava koşulları olabilir.

26 Mayıs 2020 08:55

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in 27 Mayıs tarihine planlanan ilk astronotlu uzay uçuşuna hazırlanan pilotlar, Covid-19 riskine karşı uçuş öncesi 3 haftayı oldukça sıkı karantina kuralları içinde geçirdi. 

SpaceX'in Demo-2 görevi ekibinden NASA astronotları Robert Behnken ve Douglas Hurley'nin çarşamba günü göreve çıkması bekleniyor. 

Uçuş öncesi basın toplantısı gerçekleştiren NASA yetkilisi "Mürettebatın uçuş öncesi sağlıklı olması ve herhangi bir virüs tehlikesi olmaması çok önemli. Bu insanların yaşadığı çok ciddi bir süreç. Çok sıkı bir karantina altındalar. Onlar ve onlarla etkileşime giren her insan özel tulumlar giyiyor ve test oluyorlar. Ninjalara benziyorlar" dedi.

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