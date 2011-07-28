S&P Yunanistan'ın notunu CC'ye indirdi

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Yunanistan'ın kredi notunu düşürdü. S&P, Avrupa Birliğinin (AB) Yunanistan için hazırlanan ikinci kurtarma paketinde borçlarını yeniden yapılandırmasının ülke için ''tercihli iflas'' olacağını belirterek, Yunanistan'ın çöp seviyesindeki ''CCC'' olan kredi notunu iki kademe birden düşürerek ''CC''ye indirdiğini açıkladı. Açıklamada, Yunanistan'ın kredi notu görünümünün ise ''negatif'' olduğu belirtildi.





Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasının sorunların ertelenmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, özel sektörün tahvil takası ve alacaklarının süresini uzatması seçeneklerinin yatırımcılar için uygun görülmediğini, sıkıntıdaki bir borçlunun borçlarından kurtulmadığı sürece borcunu tam ve zamanında ödeyemeyeceği ifade edildi. Yunanistan'ın gelecekte temerrüte düşmesi olasılığının yüksek kalmaya devam edeceğine işaret eden S&P, Yunanistan'ın 2011 yılı sonunda gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 130'una ulaşması beklenen borç yükünün devam edecek olması ve borç yeniden yapılandırılması tamamlandıktan sonra bile büyüme görünümlerine ilişkin belirsizlikler gözönüne alındığında Yunanistan'a düşük spekülatif bir kredi notu vereceklerini tahmin ettiğini kaydetti.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de pazartesi günü Yunanistan'ın kredi notunu üç kademe birden düşürerek iflasın bir kademe üzeri olan ''Ca''ya indirmiş ve kredi notlarına ilişkin görünümü ise ''gelişen'' olarak belirlemişti. Fitch'in Yunanistan ile ilgili kredi notu ise ''CCC'' seviyesinde bulunuyor. Bu arada Yunanistan hükümet sözcüsü Elias Mossialos, Moody's'in Yunanistan'ın kredi notuyla ilgili değerlendirmesinin ''pratik bir değeri'' olmadığını belirterek, uluslararası kredi kuruluşlarının abonelik ücretlerinin kesilmesini önerdi.





