S&P Türkiye'nin notunu teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye’nin notunu ‘BB+’ görünümü ise ‘negatif’ olarak teyit etti.

Kuruluş, Türkiye’nin notunu 'yatırım yapılabilir' seviyenin bir basamak altı olan ‘BB+’ olarak teyit etti, görünüm ise ‘negatif’ olarak açıklandı.

S&P’den yapılan açıklamada, “Notun negatif görünümü ekonomideki sert iniş riskinin bir yansıması” denildi.

Kuruluş, Türkiye’de sert iniş olasılığını 'üçte bir' olarak gördüklerini açıkladı.



Siyasi ırtamın öngörülebilirliği azaldı



S&P, kredi notuna gerekçe olarak “Türkiye’nin siyasi ortamı daha az öngörülebilir hale geldi” dedi ve “Siyaset dış şoklara karşı kırılganlığı artırıp uzun vadede büyümeyi yaralayabilir” değerlendirmesini yaptı.



Cari açık hâlâ yüksek



Kuruluşun açıklamasında ihracatta toparlanma işaretleri olmasına karşın cari açığın hala yüksek seviyelerde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Yetkililer maliye ve para politikasını güçlü bir tampon oluşturmak için kullanmalı” denildi.