S&P, Türkiye'nin 'negatif' kredi notunu onayladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu onayladı ve ülkenin not görünümünün "negatif" olduğunu bildirdi.

Standard & Poor's tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2017-2020 döneminde ortalama yüzde 3'lük bir büyüme öngörülüyor.

Kredi notlarını anlama kılavuzu

27 Ocak'ta düşürmüştü

S&P, 27 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife indirdi. Kurum Türkiye'nin kredi notunu ise yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altında, BB seviyesinde tutuyor.

4 Türk bankasının kredi görünümünü düşürdü

S&P, 31 Ocak'ta Türkiye'deki 4 bankanın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirildiğini duyurdu. S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ve Garanti Bankası'nın not görünümünün "durağan"dan "negatif"e indirildiği bildirildi.