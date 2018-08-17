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S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak

S&P, 'Türkiye'deki gelişmeleri yakından izliyoruz' açıklaması yapmıştı

17 Ağustos 2018 15:36

Yurt içi piyasalarda bugün kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) kararı takip edilecek. 

S&P son olarak mayıs ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunu "BB+"dan "BB"ye düşürmüştü. 

S&P açıklamasında makro ekonomik dengesizliklerin arttığı, enflasyon görünümünün bozulduğu ve TL'deki volatilitenin mali istikrar için risk oluşturduğu vurgulanmıştı.

S&P'un Kıdemli Analistlerinden Frank Gill Temmuz'daki değerlendirmesinde Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirtmiş, finans piyasalarında baskının devam etmesi halinde Türkiye'nin görece güçlü mali göstergelerinin bozulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Bloomberg HT

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