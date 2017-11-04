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Ekonomi

S&P Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi

İstanbul, 4 Kasım (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin, "yatırım yapılabilir düzeyin altında" bulunan kredi notunı ve ve "negatif" olan not görünümünü değiştirmedi

04 Kasım 2017 20:14

İstanbul, 4 Kasım (DHA) - Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor\'s (S&P), Türkiye\'nin, \"yatırım yapılabilir düzeyin altında\" bulunan kredi notunı ve ve \"negatif\" olan not görünümünü değiştirmedi.
S&P\'den yapılan açıklamada, Türkiye\'nin yabancı para cinsinden kredi notunu \"BB\", yerli para cinsinden notunu \"BB+\" olarak teyit ederken, ülkenin not görünümünün \"negatif\" olduğu belirtildi.
Türkiye ile ilgili son değerlendirmesini 5 Mayıs\'ta yapan S&P, yabancı para cinsinden kredi notunu \"BB\", yerli para cinsinden notunu \"BB+\" seviyesinde, not görümünü de \"negatif\" olarak teyit etmişti.
Açıklamada, Türkiye\'de para politikalarının enflasyon ve döviz baskılarını durdurmakta yetersiz kalması durumunda, ülkenin ekonomik ve finansal istikrar gücünü kaybedebileceği uyarısı yapıldı.
Özel sektörde doların yaygın kullanılmasının zayıf liranın ekonomiye olan desteğini sınırlandırdığına da dikkat çekilen açıklamada, 2017\'nin ilk yarısında Türkiye\'de yatırımların hızla arttığı, bu yatırımların çoğunun kamu inşaat alanında yoğunlaştığı belirtildi.
S&P\'nin yanında, Fitch BB1 ve Moody\'s de Ba1 ile Türkiye\'nin notunu \"yatırım yapılabilir düzey\"in altında tutuyor.

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