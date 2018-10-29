SP lideri Karamollaoğlu: Seçim için güçlü adaylar bulun, mutlaka kadınlar da olsun

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 81 il teşkilatına gönderdiği talimatta, gelecek yıl 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına yoğunlaşılmasını istedi.

Buna göre, yerel seçimde, oy potansiyeli yüksek, heyecan verecek, güçlü, “Ne oluyor” dedirtecek, stratejik çalışma yapabilecek, gündem oluşturacak, ümit veren, kampanya çıkaracak ve bütçeli çalışacak adaylar belirlenecek. Öte yandan teşkilatlar, Karamollaoğlu’nun “Seçimde mutlaka kadın adaylar da çıkarılacak” talimatı çerçevesinde çalışmalara başladı.

SP, yerel seçimde adayların ödeyeceği “genel merkez katkı payı”nı da belirledi. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 TL, il belediye başkan aday adayı 1500 TL, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödeyecek.