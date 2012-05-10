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SP lideri Kamalak'ın avukat eşine başörtüsüyle cübbe giymesine izin verilmedi

Ankara Barosu'nda staj yapan Ceren Turgut'un başörtüsüyle cübbe giydiği törende, Zübeyde Kamalak'a başörtüsü izni verilmediği öne sürüldü

10 Mayıs 2012 16:02

 

Ankara Barosu'nda Ceren Turgut'un cübbe giyme törenine başörtüsüyle katılan Zübeyde Kamalak'ın Baro Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından engellendiği iddia edildi.
 
Milli Gazete'de yer alan habere göre, başörtülü olarak cübbe giymesinin kanunlara aykırı olduğunu söyleyen Baro Başkanı Feyzioğlu ile kendisi de bir avukat olan Kamalak arasında tartışma yaşandı.
 
Olayı anlatan Avukat Zübeyde Kamalak, törende yaşanan skandal olayla ilgili şunları anlattı: "Avukatlık büromuzda staj yapan avukatın Ankara Barosu Eğitim Merkezindeki (ABEM) yemin törenine katıldım. Geleneksel olarak avukatlık yemininden sonra anne babaları veya istedikleri bir kişi bu avukatlara cübbe giydirir. Milletvekillerinin de bulunduğu salonda Baro Başkanı Metin Feyzioğlu açılış konuşmasında, isteyen gelip cübbe giydirebilir diye davette bulundu. Bizim Ceren Turgut isimli avukat arkadaşımız da benden rica etti.
 
Kürsüye çıktım. Ben de bir avukat olduğum için önce kendim cübbemi giymeye çalışırken Feyzioğlu engel oldu. Başörtülü birisinin kanunlara göre avukatlık cübbesi giydiremeyeceğini iddia etti. "Siz cübbe giymeden, avukata cübbe giydirebilirsiniz" dedi. Ben de öyle yapmak zorunda kaldım."
 
Olaya tepki gösteren Zübeyde Kamalak, yeni özgürlükçü anayasa yapılmasının konuşulduğu bir zamanda hâlâ böyle uygulamalara tevessül ediliyor olması çok üzücü. Başörtüsü nedeniyle bu tavırlara muhatap olmamalıyız. Kanal kanal gezip demokrasiden bahsediyorlar. Ama demokrasiye en büyük darbeyi kendileri vuruyorlar. Hala bu zihniyetlerin var olması şahsımdan ziyade ülkem adına gerçekten üzüntü verici" dedi.

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