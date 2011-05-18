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Politika

SP lideri Kamalak: Erbakan hocamızı rüyamda gördüm

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak dün sabah kahvaltıda buluştuğu gazetecilere...

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa Kamalak dün sabah kahvaltıda buluştuğu gazetecilere, “Hocamız (Necmettin Erbakan) rüyamda, ‘Teşkilatlardan ne haber’ diye soruyor, hep ‘Teşkilat, teşkilat’ diyordu.



Birinde ekip halinde toplantıdaydık. Aralarından sondajlama yöntemiyle seçtiklerine, ‘Falanca yere, filanca yere gittin mi’ diyordu. Arkadaşların bazıları güç durumdaydı, gitmedikleri anlaşılıyordu” dedi. Kamalak, partinin başına ileride Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın geçip geçmeyeceği sorusuna, Mevlana’nın, “Geçmiş zaman geçmiştir getiremezsin, gelecek ise meçhuldür bilemezsin, dem bu demdir” dizeleriyle yanıt vererek, “Şu an itibariyle gemiyi ben yönetiyorum” dedi. Kamalak, MHP’lilere yönelik kaset skandallarına ilişkin de “Ben Fethullah Hoca’nın bu olaylara bulaşacağını, bir dahli olacağını sanmıyorum. Kasetlerde karşı cinsten iki kişi var, o kişileri de o odaya Fethullah Hoca mı koydu?” değerlendirmesini yaptı. Kamalak, ÖSYM’nin sınavlarında yaşanan skandallara ilişkin cemaat kuşkusuna yönelik de “Fethullah Hoca şifre mi koydu? Emanetin ehil ellere verilmemesinin sonuçlarını görüyoruz” yorumunu yaptı.


'Ateistimiz besmeleyle oturur'

Kamalak, laik-anti laik tartışmasını siyasilerin körüklediğini savunarak, “Ateistimiz bile sofraya besmeleyle oturur. Sarhoşumuza bile ‘Kitaba küfrediyorlar’ deseniz elindeki şişeyi kırıp hücum eder” dedi.


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