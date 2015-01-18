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SP lideri Kamalak: AKP’nin kirli çamaşırlarının kokusu arşı titretti

'Davutoğlu sözünde durursa, çevresindeki birçok insan çolak kolsuz dolaşacak'

18 Ocak 2015 18:06

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, "Türkiye’nin ‘tam 400 gündür kokusu arşı titreten kirli çamaşırları konuştuğunu" söyleyerek, “Bu yolsuzlukları araştırsın diye kurulan komisyon tam aksine yolsuzlukların üzerini örtüyor” dedi. "Asıl trajikomik olan ise bakanlar aklanırken başbakanın ekranlarda 'Yolsuzlukları ihbar edenleri ödüllendireceğiz' demiş olması" diye konuşan Kamalak, “İnsan televizyonda acaba kamera şakası mı diye düşünmekten kendini alamıyor” ifadesini kullandı.

Kamalak, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “Yolsuzluk yapan kardeşimiz de olsa kolunu koparırız" sözünün arkasında durması halinde "çevresindeki birçok insanın çolak kolsuz dolaşacağını" belirtti.

 

‘Ak Saray’ eleştirisi

 

‘Ak Saray’ı da eleştiren Kamalak şöyle konuştu: 

“Mimarların, mühendislerin yaptıkları hesaplamaya göre Ak Saray diye isimlendirilen cumhurbaşkanlığı köşkünün gerçek maliyeti en az 8-10 milyar liradır. 8 milyar, aylığı 2 bin liradan tam 333 bin 333 gencimizin bir yıllık maaşıdır.  Asgari ücret üzerinden hesapladığımızda durum daha da vahim oluyor. 8 milyar lira tam 8 milyon 429 bin 926 işçinin bir aylık ücretidir. Sarayın sadece 6 aylık ısıtma masrafı 10 milyon Türk Lirası imiş. Bir asgari ücretlinin tam 878 yıllık kazancı demektir.”

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