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Politika

SP Kayseri İl Başkanı: Hocam hayatta olsaydı size 'Hadi oradan' derdi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına, partisinin eski genel başkanı Necmettin Erbakan’ı hatırlatarak, tepki gösterdi

08 Aralık 2017 20:47

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - SAADET Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına, partisinin eski genel başkanı Necmettin Erbakan’ı hatırlatarak, tepki gösterdi. Arıkan, “STK ve mikrofon mücahitleri, bugün cami avlularında siyasi şov yapıyorlar. Hocam hayatta olsaydı size tek bir şey söylerdi. \'Hadi oradan, hadi oradan\'\" dedi.
​SP Kayseri İl Başkanı Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından yaşananları değerlendirdi. Protesto eylemlerine değinen SP\'li Arıkan, partisinin eski genel başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın bir sözünü hatırlattı. SP\'li Arıkan, \"Yıl 2005; Ariel Şaron, yüzümüze baka baka İsrail\'in başkentinin Kudüs olduğunu ilan etti. Yıl 2010; Türkiye\'nin eliyle İsrail, OECD\'ye üye oldu. Yıl 2014; İsrail’in güvenliği için Kürecik’e füze radar sistemi kuruldu. Yıl 2016; Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşmada Ankara’nın karşılığı Kudüs kabul edildi. Yıl 2016; 20 milyon dolar karşılığında Mavi Marmara davası düşürüldü. Bütün bu olan biten karşısında sessizliğe bürünen STK ve mikrofon mücahitleri, bugün cami avlularında siyasi şov yapıyorlar. Hocam hayatta olsaydı size tek bir şey söylerdi. \'Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan\'\" diye konuştu.

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