SP Genel Başkanlığı'na en büyük aday Fatih Erbakan

T24 - Necmettin Erbakan’ın ölümünün ardından partinin yoluna nasıl devam edeceği ve seçimlerde nasıl bir sonuç ortaya çıkacağı tartışması başlarken, SP içinde en güçlü genel başkan adayı olarak oğul Fatih Erbakan’ın adı öne çıkıyor.

Numan Kurtulmuş’un ayrılışının ardından partinin oy oranlarının çok düşük düzeyde seyrettiği değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nedenle partide yola devam etmek için formülün Erbakan soyadı olduğu yönünde bir görüş birliği bulunuyor.

Bu durumda parti tüzüğe göre 45 gün içinde bir genel başkanvekili yönetiminde olağanüstü kongreye gidecek ve yeni genel başkanının seçecek.



Askerliğini henüz yapmadı

Fatih Erbakan da bir süredir SP’nin Genel İdare Kurulu üyesi olarak çeşitli açıklamalarıyla öne çıkıyordu. Oğul Erbakan’ın tek riskinin askerlik yapmayışı olduğu belirtiliyor.



