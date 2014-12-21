SP Genel Başkanı Kamalak: Her bebek 7 bin 500 dolar borçlu doğuyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, partisinin Yalova Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'de bebeklerin borçlu olarak doğduğunu söyledi

Saadet Partisi Yalova 5. Genel Kongresi, Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Yapılan toplantıya İl Başkanı Celal Korkmaz’ın yanı sıra ilçe ve il teşkilatının üyeleri katıldı.

Mustafa Kamalak, temiz bir toplum, adil bir siyaset için doğru adresin Saadet Partisi olduğunu belirterek, işsizlik oranının sürekli arttığını dile getirdi.

Kamalak, üretmeyen bir ekonominin fakirliği ve işsizliği yenmesinin mümkün olmayacağını ifade ederek, "On yılı değil yirmi yılı düşünün. Milli Görüş’ten başka bu ülkede ağır sanayi, yerli sanayi, milli sanayi diyen var mı? Yok. Üretim yapmadan milli geliri nasıl artıracaksınız? Fabrikaları kurmadan, hele hele eldeki fabrikaları satarak gençlere nasıl iş imkânı bulacaksınız? 10 yıl önce Türkiye’deki işsizlik oranı yüzde 6.6’ydı. Şimdi yüzde 10.5. Sürekli artıyor. İktidar sahipleri IMF’ye olan 23 milyarlık borcu ödedik diye övünüyorlar.

'Her bebek 7 bin 500 dolar borçlu doğuyor'

Tabiri caizse yeri göğü titretiyorlar, kükrüyorlar. İyi de şu 10 yıl içerisinde sadece dış borca ilave ettiğin 306 milyar dolardan ne haber? Onu karıştırmayın diyorlar. Neden? Siz işbaşına geldiğinizde 80 küsür yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dış borcu 129 milyar dolardı. Şimdi dış borç 450 milyar dolar. Bundan ne haber? Toplam dış borç, devlet borcu sıcak parayı da hesaba katarsak 800 milyar dolar. Ne haber? Henüz doğmamış bebeler, borçlu olarak dünyaya geliyor. Her bir bebek dünyaya 7 bin 500 Amerikan Doları borçlu olarak dünyaya geliyor. Hükümet borcun olmadığı gibi bir hava estirmeye çalışıyor. Efendim, IMF’ye olan borcu kapattık diyor. İyi de IMF’ye olan borç devede kulak bile değil" diye konuştu.

'Borç yoksa bu faizi kime ödeyeceksin?'

TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinde faizler için 54 milyar liralık ödeneğin ayrıldığına dikkat çeken Kamalak, "Bütçenin kalemlerine bakın. Borçlar hanesinde faiz karşılığı, meblağ olarak faiz ödeneği olarak tam 54 milyar lira ödenek koyulmuştur. Şu anda görüşülmekte olan bütçede. Peki, borç yoksa bu faizi kime ödeyeceksin? Neyin karşılığı bu? Öbür taraftan bakıyoruz, 12 yıllık süre içerisinde tam 600 milyar lira faiz ödenmiştir. Bu seneki ile yuvarlak 650 milyar lira faiz ödeniyor" dedi.