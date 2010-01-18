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Politika

SP Genel Başkan Yardımcısı kaza geçirdi

18 Ocak 2010 02:57

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ile Giresun İl Başkanı Süleyman Tekbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Maçka karayolu Deliklitaş mevkisinde Bekir Tosun'un (33) kullandığı 06 DR 628 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Alparslan Turan (38) yönetimindeki 61 DK 293 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Saadet Partisi Giresun İl Başkanı Süleyman Tekbaş ile Vedat Yılmaz (49) ve otomobil sürücüsü Tosun ile minibüste bulunan sürücü Alparslan Turan, Emrullah Saka (33), Mustafa Ak, Ahmet İrfan Yiğit (33) ve Yaşar Gürdamar yaralandı.

Yaralılar Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi, Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yanılmaz'ın ve her iki araçta bulunan diğer yaralıların da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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