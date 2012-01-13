S&P Fransa'nın kredi notunu düşürdü

T24- Uluslararası kredi derecelendirme kurumu S&P Fransa'nın notunu düşürdü. Kurum daha önce bugün bazı Euro Bölgesi ülkelerinin kredi notlarını düşürelebileceğini açıklamıştı.



S&P, Aralık ayı başında, Almanya dışındaki 15 euro bölgesi ülkesinin kredi notunu düşüreceği uyarısında bulunmuştu. Kuruluş, euro bölgesinin kötüleşen borç krizinin bölgenin güçlü ülkelerini etkilediğine işaret ederek, kredi notu AAA olan Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Finlandiya, Fransa ve Hollanda ile diğer 9 ülkenin kredi notunu muhtemel indirim için izlemeye aldığını bildirmişti.

Standard and Poor's, bu karara euro bölgesinde artan sistematik stresi gerekçe göstermiş, euro bölgesinde diğer bir resesyon riskinin artmasının kararın sebeplerinden biri olduğunu da ifade etmişti. euro bölgesinin diğer iki ülkesi Yunanistan, en kötü kredi notuna sahipken Kıbrıs Rum Kesimi'nin kredi notu da izleme altında bulunuyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bugün bazı Avro Bölgesi ülkelerinin kredi notlarını düşürebileceği haberleri Avrupa borsalarının yönünü aşağı çevirdi. Avrupa'nın en büyük 300 şirketini kapsayan FTSEurofirst 300 Endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 1.013,98 puana geriledi.

Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,61 (34,48 puan) değer kaybederek 5.627,94 puana indi.

Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,24 (64,11 puan) azalarak 6.164,11 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,20 düşerek 3.193,45 puana geriledi.

İtalya'da Milano Borsası yüzde 0,83, Hollanda'da Amsterdam Borsası yüzde 0,57 ve Belçika'da Brüksel Borsası yüzde 0,47 değer kaybetti.

S&P haberinin ardından, Avrupa'nın ortak para birimi euro, dolar karşısında değer kaybetti. Euro, dolar karşısında son on altı ayın en düşük seviyesi, 1.2680'e geriledi.