T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

S&P, Fransa'nın kamu şirketlerinin notunu düşürdü PARİS (A.A)

17 Ocak 2012 19:58

-S&P, Fransa'nın kamu şirketlerinin notunu düşürdü PARİS (A.A) - 17.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Fransa'nın kamu şirketlerinin kredi notlarını düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Fransız Ulusal Elektrik İdaresi EDF'in ve Fransa'nın elektrik iletim işleticisi RTE'nin uzun vadeli kredi notları ''AA-''den ''A+''ya, Fransız devlet demiryolları SNCF'in uzun vadeli kredi notu ise ''AA+''dan ''AA''ya düşürüldü. S&P, Cuma günü Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''AA+'' ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24