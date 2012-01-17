-S&P, Fransa'nın kamu şirketlerinin notunu düşürdü PARİS (A.A) - 17.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Fransa'nın kamu şirketlerinin kredi notlarını düşürdü. Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Fransız Ulusal Elektrik İdaresi EDF'in ve Fransa'nın elektrik iletim işleticisi RTE'nin uzun vadeli kredi notları ''AA-''den ''A+''ya, Fransız devlet demiryolları SNCF'in uzun vadeli kredi notu ise ''AA+''dan ''AA''ya düşürüldü. S&P, Cuma günü Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu bir basamak düşürerek ''AA+'' ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti.