-S&P Fransa'nın "AAA" olan kredi notunu teyit etti PARİS (A.A) - 18.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu ve ''durağan'' olan not görünümünü teyit etti. S&P'nin Fransa Birimi Başkanı Carole Sirou, yaptığı açıklamada, kararın, Fransa'nın ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu koruma kapasitesine olan güveni yansıttığı belirtilerek, ülkenin kredi notunun 1975 yılından bu yana ''AAA'', not görünümünün ise ''durağan'' olduğunu hatırlattı. Uluslararası piyasalarda geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşlarının Fransa'nın kredi notunu düşürebileceği söylentileriyle sert düşüşler görülmüştü.