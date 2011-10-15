-S&P BNP Paribas'ın kredi notunu düşürdü PARİS (A.A) - 15.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransız bankası BNP Paribas'ın uzun vadeli kredi notunu düşürdü. S&P yaptığı açıklamada, Fransa bankacılık sektöründe likidite ve fonlama sorunlarına dikkat çekerek BNP Paribas'ın uzun vadeli kredi notunu ''AA''dan ''AA-''ye indirdi ve kredi notu görünümünün ''durağan'' olduğunu bildirdi. Açıklamada, kuruluşun beş büyük Fransız bankasını gözden geçirdiği ve ''bu bankaların fonlama ve likidite profillerinin düşünülenden daha fazla kırılgan olduğunu belirlediği'' ifade edildi. BNP Paribas sözcüsü Julia Boyce, ''BNP Paribas'ın dünyada kredi notu en iyi bankalar arasında olduğunu'' söyledi. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de Amerikalı bankalar Bank of America (BofA), Morgan Stanley, Goldman Sachs ile beş Avrupalı bankanın kredi notlarını gözden geçirdiği, bankaların tamamının kredi notlarını düşürebileceği bildirildi. Fitch, piyasada ve ekonomik koşullarda artan belirsizliğin ABD'nin en büyük bankası BofA'yı etkileyeceğinden endişe ettiğini, bankanın, ABD konut piyasasındaki risklere yüksek oranda maruz kalmaya devam ettiğini açıkladı. ABD'de riskli mortgage kredileriyle ilgili olarak BofA'ya açılan davalara ve bankanın sermaye artırımı planlarına işaret eden kuruluş, davaların kaygı yarattığını söyledi. Amerikalı sigorta devi American International Group (AIG) BofA'ya karşı 10 milyar dolarlık dava açmıştı. İpotekli konut kredisi olarak bilinen tutsat piyasasında faaliyet gösteren devlet destekli Fannie Mae ve Freddie Mac de bankadan satın aldıkları 57,5 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymetlerle ilgili BofA'ya dava açmıştı. Morgan Stanley'in iş modeli değişiminden kaygı duyduğunu belirten Fitch, Goldman Sachs'ın da fonlama profili ve ticari gelire güveninin endişe yarattığını kaydetti. Fitch önceki gün ayrıca UBS, Lloyd's ve Royal Bank of Scotland'ın kredi notlarını indirmiş, Barclays Bank, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank ve Societe Generale'ın kredi notlarını da olası indirim için negatif izlemeye almıştı.