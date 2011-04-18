S&P, ABD'nin notunu 'negatife' çevirdi

T24- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD’nin uzun vadeli kredi notu görünümünü "durağandan" "negatife" çevirdi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, ABD’nin "AAA" olan uzun vadeli ve "A-1 " olan kısa vadeli kredi notlarının teyit edildiği, uzun vadeli kredi notunun görünümünü ise "durağandan" "negatif"e düşürüldüğü bildirildi.

S&P, yaptığı açıklamada, ABD’li politika yapıcıların, ülkenin orta ve uzun vadeli bütçe güçlüklerini çözmede anlaşmaya varamama riski bulunduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, ABD’nin esnek ve yüksek gelire sahip ekonomisinin büyümeyi teşvike yardımcı olduğu, buna karşılık artan bütçe açığının gelecek iki yılda bu olumlu göstergeleri gölgeleyebileceği belirtildi. S&P, en az üçte bir olasılıkla iki yıl içinde ABD’nin uzun dönem notunun düşürülme ihtimali olduğunu ifade etti.

Kararla birlikte ABD piyasaları büyük düşüşle güne başladı. Borsanın açılışında, cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,43 (177,02 puan) azalıp 12.164,81 puan oldu. Açılışta, Standard & Poor’s 500 Endeksi yüzde 1,36 (17,94 puan) değer kaybedip 1.301,74 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,47 (40,77 puan) azalıp 2.723,88 puana geriledi.

BORSADA KAYIP 2 BİN PUAN

Öte yandan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,69 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 2.041,98 puan azalarak 66.607,58 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,97 oranında azalış gösterdi.

İlk seanstaki 199,10 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.842,88 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,69 değer kaybetti.

Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı’da 1,5380 liradan alınan dolar 1,5400 liradan, 2,1930 liradan alınan avro 2,1950 liradan satılıyor.

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5170 lira olan dolar güne aynı fiyattan, 2,1880 lira olan avro 2,1800 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5340 lira, en yüksek 1,5370 lira, satışta en düşük 1,5400 lira, en yüksek 1,5435 lira seviyesinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının onsu 1.498 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdı. 15 Nisan 2011 tarihinde 1.488 dolara yükselerek rekor kıran altının onsu bugün gün içinde 1.498 dolara kadar çıktı. Altının onsu şu dakikalarda 1.496 dolardan işlem görüyor.