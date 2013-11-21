Fransız spiker canlı yayında hava durumunu çıplak sundu

Fransız sunucu Doria Tillier, ülkesinin Ukrayna'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması halinde hava durumunu çıplak olarak sunacağı sözünü verdi.

Fransa'nın rövanş maçını 3-0 kazanarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından herkes sunucunun sözünü yerine getirip getirmeyeceğini merak ediyordu.

Fransa'nın yanı sıra birçok ülkede tüm gözler Canal+'nin iddialı sunucusuna çevrildi ve Tillier milyonlarca izleyicinin karşısında sözünü tuttu.

Bir çiftlikte çığlıklar atarak çırılçıplak koşan güzel sunucu reyting rekorları kıran görüntüsünü yayınlarken oldukça durgun gözüküyordu.

Her akşam ana haber bülteninde hava durumunun sunan Tillier, kanalın Le Grand Journal isimli şov programında da yer almaktadır.

Fransız spiker Doria Tillier'in hava durumunu çıplak sunduğu o görüntüler: