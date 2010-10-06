-SÖZLÜSÜNÜN ÖLDÜRÜLMESİNİ TELEFONDA DİNLEMİŞ RİZE (A.A) - 06.10.2010 - Muğla'nın Datça ilçesindeki Hava Radar Mevzi Komutanlığında bir askerin ateş açması sonucu hayatını kaybeden iki askerden biri olan Ömür Canca'nın olay sırasında Rize'de bulunan sözlüsüyle telefonda görüştüğü, sözlüsünün yaşananları duyduğu öne sürüldü. Gemicilik yaptığı öğrenilen, terhisine 7 ay kala yaşamını yitiren Ömür Canca'nın (27) Rize'nin Pazar ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan ailesi taziyeleri kabul ediyor. Ömür Canca'nın babası Orhan Canca, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece oğlunun cep telefonuyla Rize'deki sözlüsüyle konuştuğunu belirterek, ''Konuşma sırasında sözlüsü bağrışmaları duymuş. Bir kişinin 'Beni yaktınız ben de sizi yakacağım' diye bağırdığını duymuş'' dedi. Daha sonra telefon bağlantısının kesildiğini, oğlunun sözlüsünün sabah kendilerini aradığını ifade eden Canca, ''Sözlüsü bize 'Ömür'e bir şey oldu, telefonla görüşürken bağrışmalar duydum, ondan haber alın' dedi. Ben de 20 defa askeriyeyi aradım, sağlıklı bilgi alamadım. Sonra öldüğü haberini aldık. Telefon kayıtları dinlenirse olayın ne olduğu tam olarak anlaşılır'' diye konuştu. Orhan Canca, oğluyla son olarak 16 gün önce konuştuğunu, terhis olduktan sonra işini kurup evlenmesi konusunda görüştüklerini kaydetti. Pazar Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Belediye Başkanı Ahmet Basa da aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ömür Canca'nın 3'ü kız 4 kardeşi bulunduğu, 2 yıllık yüksekokul mezunu olduğu öğrenildi.