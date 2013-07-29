Sözlükler hacklendi

Siteler yaklaşık bir saat kullanılmaz duruma geldi. Ekşi Sözlük ’e domain sağlayıcı şirketin üzerinden girilip DNS yönlendirmesi yapıldı. İnci ve Uludağ Sözlük’e ise index atıldı. Sözlük yetkilileri, radikal.com.tr’de yer alan habere göre, kısa sürede sorunu çözdüklerini söyledi.

Saldırıyı yapan grupla ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte saldırının amacı, saldırganlar tarafından, dini duygulara hakeret olarak özetleniyor.

Ekşi Sözlük, hackli olduğu sırada, şu sayfayla yayındaydı:

Hack saldırısı sonucunda sözlükler yaklaşık bir saat boyunca kullanılamak duruma geldi. Ekşi Sözlük’ün avukatı Başak Purut, sorunun kendi açıklarından kaynaklanmadığını, saldırının ardından hemen tedbir aldıklarını ve sorunu çözdüklerini söyledi. DNS server hizmeti veren GKG’daki Ekşi Sözlük’ün hesabının hacklendiğini belirterek şunları dedi: “Sorun bizden kaynaklanmıyor. Bizim bir açığımız yok. Domain (alan adı) sağlayan şirketteki hesabımıza bir şekilde girmişler. DNS yönlendirmesi yapılmış. Yani kullanıcılar bu yönlendirme nedeniyle www.eksisozluk.com yazdıklarında farklı bir adrese yönlendirildi. Bunu fark ettik ve DNS’yi değiştirdik. Sorunu kısa sürede çözdük. Yaklaşık bir saat sürdü. Ancak kullanıcılar için biraz daha fazla sürmüş olabilir.”

Uludağ Sözlük’ün kurucusu ve Sözlük’ün alt yapısını sağlayan İsmail Alpen ise saldırı hakkında şu bilgileri Verdi: “Biz de index atma şeklinde bir saldırı oldu. Dosyalara erişmişler. Bir güvenlik açığı vardı. Kimin yaptığı ise tam olarak bilinmiyor. 17.02’de saldırı başladı. Bilgisayar başındaydım. IP’lerini hemen engelledim. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Açığı giderdik. Sorunu çözdük. Klasik hackleme yöntemlerinden biri bunlar.”