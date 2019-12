Sözlük dünyasına yeni bir sözlük katıldı

İnternette artık tam 72 tane sözlük var. Çünkü özellikle gençlerin kendilerini en rahat ifade ettikleri format bu. Diledikleri konuda ahkâm kesiyor, istedikleriyle dalga geçiyorlar. Aralarına kabul ettikleri yazarlar için tek kıstas, eğlenceli ve zeki olmaları. Ekşi Sözlük, İTÜ Sözlük, Private Sözlük gibi bilumum sözlüklerin arasına üç hafta önce İHL Sözlük, yani imam hatipliler sözlüğü de eklendi. Hepsinin imam hatip liseli olduğunu düşünmeyin.



Aralarında Kabataş Erkek Liseli de var, Fen Liseli de. İslami hassasiyeti olan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyorlar. “Hz. Muhammed peygamber değil aslında filozoftur” yazanlara kızsalar da, düşünce özgürlüğüdür deyip yayınlıyorlar ama iş küfretmeye varırsa barındırmıyorlar.



İHL sözlük yöneticilerinin her biri, aslında sözlük camiasının “büyük abi”si kabul edilen ekşisözlük tedrisatından geçmiş. Zamanla, ekşi sözlük ve diğer sözlüklerdeki küfürleşmelerden rahatsız olmuşlar, inançlarına da yeterince hassasiyet gösterilmediğini düşününce, kendi sözlüklerini açmaya karar vermişler.



Site yöneticilerinden Meçhul X Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, bu karara nasıl vardıklarını anlatıyor: “Bir gün ekşi sözlüğü okurken, eşim de bakmak istedi. Bakmasan olmaz mı çok küfür var, dedim. O zaman ‘peki senin orada ne işin var’, diye sordu. Haklıydı. Sözlükte bu sıkıntıyı yaşayan başka arkadaşlar da vardı. Kendimizi ifade edebileceğimiz bir mecramız olsun istedik.”



Aramızda bir de ateist var



Kyuubi No Kitsune ise diğer sözlüklerde yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlatıyor: “Küfürden uzak durmaya çalışan bir gencim. Tabii ben de küfür ediyorum ama sokakta ne kadar kullanılıyorsa o kadar. Bazı sözlüklerde bunun sınırı çok aşılmıştı. Ayrıca ben inançlarıma saygı gösterilmesini istiyorum. Benim inancımı sonuna kadar eleştirebilirler buna itirazım olmaz ama inancıma sövünce işin rengi değişiyor.”



Sözlük yöneticileri, sadece imam hatip liselilerden ya da Müslümanlardan oluşan bir sözlük hedeflemediklerini ısrarla söylüyor. Yazarlar arasında ateist de var. “Hadisler uydurmadır ya da Kuran-ı Kerim’i Hz. Muhammed kendi yazmıştır diyenlerin yazılarını yayınlıyoruz ama kalkıp da Hz. Muhammed’e küfrediyorsa, bunu yayınlamıyoruz.”



Sözlüğün Kabataş Erkek Liseli ve aslında turizmci olan yöneticisi İmhotep ise ilginç bir tespit yapıyor: “Diğer sözlüklerde yazarken diasporadaydık şimdi vatana döndük.”



İnternette sözlük savaşları



Sözlüğün kurulduğu 8 Nisan günü, internetteki diğer 71 sözlüğün tamamında İHL sözlük ile ilgili başlık açılmış ama site de hücuma uğramış. Meçhul X, hücum edenler arasında onlara küfür etmek için fırsat kollayanlar olduğunu da söylüyor:



“Takiye yapıp İslami görüşü çağrıştıran rumuzlar aldılar. Yazmaya başlayınca da pornografik başlıklar açtılar. Sonra da gidip kendi sözlüklerine asıl rumuzlarıyla ‘Bunların Müslümanlığından ne olur, daha ilk günden porno başlıklar açmışlar’ diye yazdılar. ‘Bırakın onlar da görüşlerini yazsınlar, bir de onların bakış açılarıyla dünyayı görelim’ diyen sağduyulu kişiler de oldu ama daha önce yazdığımız sözlüklerde ‘Yobazlar gidin, zaten burada eziktiniz’ yorumları yapıldı...”



İHL Sözlük açıldıktan iki gün sonra, sabaha karşı sitede hiçbir yönetici yokken, kendilerine “Ateist Gençler Hack Takımı” adını veren bir grup tarafından hack’lendi.



Biz de aynı şeyi yapmıştık



İHL sözlükçüler bunları anlatıyor ama bir zamanlar aynı şeyi kendilerinin de yaptıklarını itiraf ediyor: “2007 yılında Yeni Şafak yazarı Ali Murat Güven, ekşi sözlük yazar almaya başladı, girin ve orayı fethedin, çağrısı yaptı. Birçoğumuz hemen siteye girdik. Kendimize bir sözlük kurmak varken, ele geçirelim mantığı hâkimdi. Fakat sözlük ortamlarında belli bir olgunluğa gelince bunun ne kadar abes olduğunu gördük.”



İHL Sözlük’te her türlü İslami cemaatten insan var. Yine de, cemaatlerinin fikirleriyle ön plana çıkmadıklarını, hatta yönetici kadroda kimin hangi cemaate bağlı olduğunu kimsenin bilmediğini iddia ediyorlar.



Zirvelerini camide yapacaklar



Sözlük ortamında yazarların bir araya geldiği, tanışıp eğlendiği toplantılara zirve deniliyor ve bu zirveler genellikle bir barda yapılıyor. İHL sözlükçülere, “Barda zirve yapmayacağınıza göre, siz nerede zirve yapacaksınız?” diye sorduğumda gülerek yarı şaka yarı ciddi “Camide” cevabını veriyorlar. “E hani aranızda ateistler de vardı, onlar ne yapacak” diye soruyorum. “Camiye giren girecek, girmeyen de cami çıkışında bizimle nargile içmeye gelecek...” Ahmet Müsadeetmez, “Ben onların zirvelerinde bara gittim, içki değil meyve suyu içtim. Onlar da bizim zirvemize niye katılmasın” diyerek herkesi davet ediyor.



Kadın ya da erkek değil mümin ya da mümine



Sözlük sadece dinle ilgili konuları işlemiyor. Yazarlar Albert Camus’den de bahsediyorlar, Rilke’den de. İçlerinde Vakit Gazetesi’ne güzellemeler yazan da var, Hüseyin Üzmez’e gönderme yaparak aynı gazete hakkında “Söz dinlemeyen çocuğu korkutmak için köşe yazarlarından birinin resmini gösterin” şeklinde ayar veren de. Sözlüğe kayıt olurken cinsiyet kısmına kadın ya da erkek değil, mümin-mümine yazarak fırlamalık yapıyorlar.



İHL Sözlük’te en fazla yorum yazılan konular



Evrim teorisi, Mustafa Kemal Atatürk, Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan, Türban, Hz. Muhammed, Hadis-i Şerif, Hüseyin Üzmez



Sözlüğün yöneticileri, gerçek isimleriyle değil rumuzlarıyla konuştular. Memur olan Meçhul X (28) ve öğrenci Kyuubi No Kitsune (21) yüzlerini de göstermek istemedi. Uzun saçlı olanı Kyuubi No Kitsune. Lakabı, Japonca’da dokuz kuyruklu tilki demek. Yüzünü göstermeyen diğeri Meçhul X. Yeşil tişörtlü İmhotep (35) ve Ahmet Müsadeetmez (25.) Hepsi bir tornadan çıkmış değil. Onlarla buluştuğumuzda kimi elimi sıktı, kimi havada bıraktı. Meçhul X’in cep telefonu ilahiyle, Kyuubi No Kitsune’ninki metal müzikle çalıyordu.



Muhafazakâr kısaltmalar



AEO (Allaha emanet ol)

ARO (Allah razı olsun)

SA (Selamünaleyküm)

AS (Aleykümselam)



Sözlükten yorumlar



Hüseyin Üzmez

En sevdiği gün 23 Nisan’dır.

Hüseyin Üzmüştür.

Sözde muhafazakâr yazar.

Öldüğünde hangi toprağın kabul edeceğini düşündüğüm kişidir.

Dinsizler tarafından üzerine fazla gidilen bir mazlum



Zekeriya Beyaz

Kurban Bayramı’nda tavuk kesen din adamı

Oksijen israfı

Dört beyazdan sakının derler. Tuz, şeker, un, Zekeriya Beyaz



Ahsen Unakıtan

Rabbine sorduğu yanlış soru yüzünden kocası görevden alınan kişi

Ah-sen olmasaydın



Issız Adam

Recep İvedik’e gülen zihniyetin ağladığı film

Mal adam ismiyle çıksa daha popüler olacak film



Recep İvedik

Bir tür halk yaratığı.

Adaşı kadar sinirli, asabi film kahramanı. Adaşı kadar da popüler



Muhafazakâr Gencin Msn İletisi

Cumaya gittim dönücem

Öp beni hacı